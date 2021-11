Canal Caínzo: “bypass”, más compactado, pero aún queda trabajo

El camino de sirga que linda con el canal Caínzo-Las Piedras corre riesgo de derrumbe por un socavón que amenaza a los vecinos de Alto Verde I y Alto Verde II que recorren la ruta todos los días. Para solucionar el problema -al menos durante el corto plazo- el desarrollador inmobiliario de los barrios, Pablo Padilla, fue uno de los encargados de hacer un “bypass” para que los conductores eviten transitar por la zona más peligrosa.

Los vecinos de los countries, sin embargo, no están conformes con el trabajo y la mayoría decide no usarlo, y siguen pasando por el lugar donde el canal está más cerca de la ruta, con todos los riesgos que eso significa.

“El ‘bypass’ que hicieron es muy cortito. Cubre solamente la curva que es donde está comido el camino que está en peligro de caerse, pero si retrocedés unos 30 metros antes el canal está ahí de llegar al pavimento y también es un peligro esa parte”, señaló Martín Blasco, residente de Alto Verde II, que representa a los vecinos.

“La idea del ‘bypass’ es solucionar esas dos partes que están realmente feas. En principio el ‘bypass’ quedó ahí y no se lo agrandó”, agregó. Siempre se aclara que se trata de una solución rápida del problema, y según Blasco lo más importante para hacer “en lo inmediato”, además de ese camino alternativo, es abrir la calle Roca, que tendría salida hasta la avenida Fanzolato y, desde ahí, a la avenida Perón. “En la semana seguramente nos van a avisar de alguna reunión o ese tipo de cosas”, indicó.

“Los vecinos están indignados porque nadie dice nada, no señalizaron el camino para cortar la ruta y que la gente pase por ahí. Tampoco avisan si el camino está listo o no. Nosotros no sabemos qué hacer”, dijo María, una mujer que vive en Alto Verde II, en una conversación con LA GACETA.

Además de la señalización, María hizo otra crítica acerca de la falta de iluminación: “el ‘bypass’ no está iluminado, es una boca de lobo. Y si te vas un poquito para el costado ya te empantanás”.

José Frías Silva, dueño de las tierras donde se realizó este camino alternativo, dijo que todo lo relacionado al canal Caínzo-Las Piedras no es tan sencillo de entender como pretenden hacerlo algunos residentes de la zona con sus reclamos. “Es parcializado lo que dice la gente porque hablan con cierto desconocimiento. No es todo así de fácil”, aseguró.

El estado del “bypass” no era el mejor hasta el viernes pasado. La tierra estaba blanda, era inestable y algunos tramos difíciles de transitar. Padilla, por su parte, endilga esa situación a la lluvia que cayó durante esos días y explicó que, pese a que ya está habilitado, es un trabajo que se va perfeccionando con el correr del tiempo.

“Se lo va terminando a medida que el clima lo haga posible. La lluvia no había permitido terminar el proceso de compactación y preparado del camino, es eso nada más”, señaló.

“Hoy (por ayer) trabajaron para terminar lo que se podía y mañana (por hoy), si las condiciones del terreno lo permiten, quedará en un estado óptimo”, dijo sobre el trabajo que queda por hacer.

Además, destacó que “casi todos los caminos de sirga que hay en la provincia tampoco están liberados al uso público y no por eso acá se ha hecho algo que no corresponde”. “Se ha usado como se usan todos los caminos de sirga. La mayoría de los caminos de sirga de la provincia no están legalmente librados al uso público y de todos modos se los usa como camino público, eso es un dato que no es menor”, insistió.

“Lo importante es que la alternativa para evitar el riesgo ya está lista y transitable, y que la provincia tomó cartas en el asunto y el proyecto para reparar el canal está en franco avance”, afirmó.

Por último, se refirió al trabajo necesario para habilitar la calle Roca, que sería una nueva salida. “No estaría mal que la Municipalidad, que está habilitando barrios sobre la calle Roca, abra esa traza o exija a los desarrolladores la ejecución de la misma...”.