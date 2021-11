Los padres piden más espacios de participación

Durante la pandemia hasta el padre más despreocupado por la educación de su hijo tuvo que convertirse en mano derecha del docente. El año pasado gran parte de ellos protestó en todo el país para que se abrieran las escuelas. Hoy muchos se sienten empoderados y están más atentos que nunca a las decisiones que se toman en la enseñanza. Por primera vez, los algoritmos que miden los niveles de lectura de las noticias comenzaron a subir en notas sobre educación. Y además se formó el primer movimiento de padres a nivel nacional. En este contexto no es casual que seis de cada 10 familias admitan que a partir de 2020 se sintieron más involucradas en la educación de sus hijos, y ocho de cada 10 quiera tener más espacios de participación en las escuelas.

Los datos se desprenden de una encuesta a madres y padres de todo el país realizada en el marco del segundo Encuentro Nacional de Familias por la Educación, organizado por el Observatorio Argentinos por la Educación. En ese evento hubo varios tucumanos que coinciden en la necesidad de que haya más días de clases efectivos.

Carina Mondino, vocera en Tucumán de Red de Padres, Madres y Familias Organizados por la Educación, sostiene que es fundamental que se cumplan los 180 días que clase que marca la ley, que serán 190 días a partir de 2022, como lo estableció el Consejo Federal de Educación. Para ello es necesario “garantizar la plena presencialidad en cada escuela y en cada alumno de cada ciudad del país”, señala. Y advierte que esto solo será posible en la medida en que “todos los factores que dificultan su cumplimiento (es decir los paros docentes, la falta de personal auxiliar, las licencias docentes y otros) sean previstos y contemplados para no afectar el ciclo lectivo ni menoscabar el derecho a la educación de los niños y jóvenes, especialmente de sectores más vulnerables”.

El informe “Continuidad escolar y participación: la opinión de las familias” refleja la opinión de 330 participantes del Encuentro de Familias que se realizó de modo virtual la semana pasada bajo la consigna “El desafío de la continuidad escolar”.

“Los resultados de la encuesta muestran que no termina de constituirse un ámbito de toma de conciencia y decisiones de la sociedad civil. Por eso se debería pensar en modos de representar las ideas de los padres y madres respecto de la evolución de la situación educativa”, opina Gustavo Iaies, coautor del informe.

A la demanda de los padres (en un 95%) de que se cumpla con el calendario escolar, la pedagoga Guillermina Tiramonti, investigadora de Flacso, antepone la necesidad de exigir mayor calidad. “El tiempo por sí solo no garantiza una mejor educación. Es importante que los padres comiencen a valorar no solo permanencia en la escuela, sino también un uso eficiente de ese tiempo”, advierte. En tanto que María Cristina Gómez, directora de la Red de Educadores Innovadores, observa que “la falta de condiciones estructurales y de coordinación entre las escuelas y las autoridades” son las principales causas de la pérdida de horas de clase.

En Tucumán, con 25.000 estudiantes “desvinculados de la escuela”, y mucho de ellos ya “trabajando, ayudando a sus padres”, o con “un peor desenlace, la droga o el delito”, Mondino se pregunta “¿adónde están los datos que muestran los avances o retrocesos de las medidas para recuperar a los alumnos?” Y agrega esta reflexión: “una provincia que no adhirió a la ley de información pública, que no tiene datos actualizados a la fecha sobre matrículas, deserción, vinculación, contagios, chicos que siguen sin clases, escuelas que no fueron arregladas, escuelas que siguen con problemas de infraestructura, sin datos ciertos y corroborables ¿cómo puede planificar políticas públicas eficaces?”

“No se cumplen ni los 180 días”: siete de cada 10 padres creen que las clases no llegan a 170

Casi todos los respondientes de la encuesta de padres (93,2%) reconocieron que el piso mínimo de 180 días de clase, establecido por ley hasta este año, no se cumplió en la mayoría de las escuelas argentinas. Para siete de cada 10 encuestados (71%), los días efectivos en la escuela fueron menos de 170. Entre los motivos de este incumplimiento, las familias mencionan en primer lugar la falta de condiciones estructurales del sistema educativo (infraestructura, cantidad de docentes, suplentes, entre otros). También mencionan la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno de los distritos y las escuelas.

Vacunas contra la covid: exigen que no sea requisito para la inscripción en la escuela

El último comunicado de la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación señala que la vacunación pediátrica contra Covid-19 no debe ser obligatoria y por lo tanto no puede ser solicitada como requisito de inscripción de niños en la escuela. La aclaración surge a partir de casos ocurridos en escuelas de Córdoba. Además señala que “los pedidos de información, desde las escuelas sobre la aplicación de la vacuna Covid- 19 no corresponden. Son un dato sensible amparado por la ley 25.326 de protección de Datos Personales. Y cualquier actitud direccionada a coaccionar a los niños no vacunados violan leyes 12.967 y 26.061”.

Encuentro de familias

- Seis de cada 10 familias señalan que a partir de la pandemia se involucraron más en la educación de sus hijos.

- Ocho de cada 10 familias valorarían más espacios de participación en las escuelas de sus hijos.

- El 95% de los padres pide que se cumpla con el calendario escolar.

- El 98% exige que se publiquen los calendarios escolares de cada jurisdicción en forma clara y transparente.

- El 91,1% piensa que la pérdida de aprendizaje se debe a la interrupción del calendario escolar.