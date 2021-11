Rally en Catamarca: “Usé la cabeza, que no es mi fuerte”, reconoció Padilla, que ganó y sueña

Claramente, Gerónimo Padilla no dejó pasar la excelente oportunidad que se le presentaba este fin de semana. Su objetivo es ser campeón del rally Argentino y Catamarca, por cercanía y adaptabilidad a su manejo, se presentaba como una buena parada antes de la última fecha. “Gero” ganó su clase, la RC2B y obtuvo un segundo puesto en la general del “Rally del Poncho”.

Padilla y el bonaerense Nicolás Díaz son los animadores de la divisional en la que desde el principio se cortaron solos. Todo está muy parejo, por lo que entre el 10 y 12 de diciembre, cuando se haga la fecha coronación en Concepción del Uruguay, generarán el mayor atractivo. En Catamarca, “Gero” sumó su tercera victoria del año, dos menos que las que tiene Díaz. Pese a ese dato, el yerbabuenense fue más efectivo al sumar siempre en cada jornada de cada fin de semana para mantenerse como líder.

“Usé la cabeza, que no es mi fuerte”, reconoció Padilla en la entrevista de la transmisión oficial del rally Argentino. “Soy muy impulsivo y pasional. Corrí una carrera no como la que me hubiese gustado: tomé precauciones en post del campeonato”, explicó el piloto del VW Polo Maxi Rally. Era necesario un plan como ese porque “Gero” ya había hecho la diferencia ganando la primera etapa; arriesgar en la segunda no era necesario. “El objetivo era terminar adelante de ‘Nico’”, afirmó Padilla.

El resto de los tucumanos tuvieron la siguiente ubicación: Ricardo Collado 5° en la RC3 (3° en Copa Senior); en la RC5, Enrique García fue 5° (4° en Copa Senior). Por su parte, Tomás García Hamilton y Pablo Morán, que largaron la segunda etapa como “reenganchados”, tuvieron suerte dispar. “Tomy” fue implacable en la RC2N y se quedó con la victoria parcial, mientras que Morán, en la RC3, por fallas eléctricas no pudo seguir. El ganador absoluto de la carrera fue el neuquino Alejandro Cancio.