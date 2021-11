San Martín: feliz, pero pide más

La cuenta regresiva continúa. San Martín está a dos victorias del ascenso a la Liga Profesional. Sus hinchas más cabuleros tal vez prefieran ni pensar en ello, por si acaso. Sin embargo, la realidad es la única verdad: la victoria de Tigre sobre Almirante Brown volvió a dejar al “Santo” como único dueño de su destino, a una fecha del cierre de la fase regular.

Pablo De Muner les pone el cuerpo a estas horas decisivas. “Quedan dos pasos, ojalá que el primero nos dé la posibilidad del dar el segundo. Esto es así, este momento dámelo, estamos contentos por este momento, la gente tiene que creer y disfrutar”.

“Esperemos que mañana (por ayer domingo) todo siga dependiendo de nosotros”, le confió a LG Deportiva en Quilmes minutos después del empate a cero con el “Cervecero”, los primeros 90 minutos de un total de 180 que le interesaban al mundo “santo” este fin de semana.

Sólo un resultado le sacaba esa posibilidad a San Martín. De los tres posibles, el triunfo 3-1 de Tigre sobre Almirante terminó evitando que “La Fragata” recuperara la punta en soledad. Y si bien ahora es el “Matador” el que figura arriba de todos en la zona A por mejor diferencia de gol, San Martín tiene un as en la manga: recibirá al equipo de Diego Martínez en la última fecha. Si lo vence, nadie lo podrá desbancar de jugar el duelo decisivo por el primer ascenso.

“Será una final”, le puso palabras a lo obvio De Muner, refiriéndose al choque del lunes próximo en La Ciudadela. “Estoy contento porque eso un tiempo atrás era impensado, aunque obviamente ante Quilmes nos hubiera gustado ganar. Los muchachos quedaron con bronca, lo que habla de su ambición,” explicitó.

El punto sacado ante el “Cervecero” adquirió mayor valor a la luz del resultado de ayer, aunque, claro, lo ideal hubiera sido un empate en Victoria. Ahora, el “Santo” sabe que un empate ante Tigre será infructuoso en su ambición de adueñarse del primer ascenso.

“El equipo está muy bien, también es positivo que no nos hayan convertido goles. Cuando no se puede ganar estos partidos definitorios no hay que perderlos. Creo que el empate fue justo”, ponderó “Tomate”.

“Fue un partido duro, nos costó los primeros minutos del primer tiempo y después logramos manejar la pelota. Tuvimos una situación clara que no supimos aprovechar. El segundo fue muy trabado, mucha pelota por el aire, nosotros empezamos a combinar, pero se nos hizo muy difícil”, argumentó.

Ante la consulta sobre de qué careció el equipo para alzarse con los tres puntos, respondió: “Contundencia. Nos faltó un poquito de tranquilidad, en el segundo tiempo entramos en el juego de ellos y nos faltó claridad para encontrar al hombre libre, como sí lo hicimos en el primer tiempo”. Y enseguida señaló: “Este final de torneo es así, no hay tiempo para lamentos, para caerse”.

“¿Cuál es mi mensaje para los hinchas? Que la gente tiene que creer, como vengo diciendo hace mucho, cuando estábamos a siete del primero, y ahora estamos ahí nomás. Ojalá tengamos la posibilidad de coronarlo con nuestra gente en nuestra cancha”, contestó De Muner en “modo Gallardo”.

Aguardan estudios

Hernán Pellerano tiene un dolor en el isquiotibial izquierdo, mientras que Hernán Lopes padece un traumatismo en el tobillo derecho. Hoy les realizarán estudios para conocer el grado de sus lesiones.

Con el triunfo de Tigre, nadie puede especular en la última fecha

Ayer Tigre hizo lo que debía: derrotó 3 a 1 a Almirante Brown, igualó a San Martín en la cima (lo supera en diferencia de gol) y llega a la última fecha ostentando el mote de mejor equipo de la zona A.

Sin embargo, eso no le garantiza nada. El resultado que se dio en Victoria puso al rojo vivo la discusión por saber qué equipo se quedará con el boleto para jugar la finalísima por el primer ascenso a la Liga Profesional, el sábado 20 de noviembre.

Si bien toda la atención se centrará en La Ciudadela, donde el “Santo” y el “Matador” jugarán a mano a mano la posibilidad de quedarse con el “1” de la zona, los partidos Belgrano-Quilmes y Almirante-Alvarado también se seguirán de cerca.

Tigre y San Martín son los únicos que dependen de sí mismos. El que gane el duelo del próximo lunes desde las 19, jugará la primera final por el ascenso. En caso de empatar, le servirán en bandeja la chance al “Cervecero” o a la “Fragata”, que si suman de a tres pasarán a ser los mejores (Quilmes tiene mejor diferencia de gol).

Será una última fecha para el infarto en el que todos deben ganar y nadie puede especular.