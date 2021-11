Ruggeri: "el River del 86 ocupa el lugar más alto en mi carrera a nivel de clubes"

El equipo de River que en 1986 conquistó las primeras Copas Libertadores e Intercontinental -la antecesora del Mundial de Clubes- ocupa el lugar más alto en la carrera, a nivel clubes, del ex defensor Oscar Ruggeri, según él mismo lo precisó, a propósito del agasajo que organizó la entidad de Núñez para aquel plantel, en el estadio Monumental.

"El River del 86 ocupa el lugar más alto en mi carrera a nivel de clubes. Ese año fue brillante, tanto en River como en la selección argentina. Tengo una felicidad enorme de estar acá porque pasamos momentos inolvidables. Hacía bastante que no me veía con varios compañeros", dijo Ruggeri, ex jugador de Boca, de Real Madrid y de San Lorenzo, entre otros.

"Teníamos un equipo al cual no se le podía ganar. Era complicado jugar con ese River y se tenía que transpirar mucho la camiseta para poder al menos empatar", indicó.

Hicieron la vuelta olímpica, entre otros, Enzo Francescoli, Norberto Alonso, Jorge Gordillo, Pedro Salaberry, Américo Rubén Gallego.