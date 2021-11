La escena se renueva con tres estrenos teatrales independientes

Pocas veces confluyen en un mismo domingo tres estrenos, que expresan además diferentes géneros teatrales. Hoy es la excepción, y bienvenida sea para la renovación de la escena independiente local, como fruto de una reactivación sin freno tras el parate de la pandemia.

En uno de los casos, habrá dos funciones y despedida el mismo día. Se trata del musical “Al otro lado”, que el grupo Tole Tole presentará a las 18 y 20 (por únicas veces) en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850). Actúan Clementina Madkur, Luciana Tell, Cande Mejail, Paula Grau, Luciana Mena, Delfina Spiner, Gerónimo Ferrari, Moira Albornoz, Valentina Brito, Josefina Bautista, Laial Fátima Aid, Victoria Arroyo Stisman, Valentina Elías, Joaquina Pereyra Molina, Matías Adjel y Rosario Marcaida.El texto es de Gabriel Ruiz, con dirección de puesta y adaptación de Marianela Dollera Albarracín, coreografía de Celeste Giolitto y coach vocal de Milagros Medina. La dirección general es de Viky Ibañez.

Un portal se abre entre dos mundos en medio del bosque permite que los pueblos de cada uno conozca al otro y supere siglos de enfrentamientos. “Según la teoría de los septenios de Rudolf Steiner, cada siete años tenemos una evolución de la conciencia en el desarrollo y es la base de la obra, pensando en que no sólo es un nivel humano, sino que ocurre en el universo. No hay buenos ni malos, sólo realidades y características distintas. Las brujas cumplen el rol de contar esta historia con el fin de que sus aprendices no repitan los errores del pasado. El miedo a lo desconocido puede ser la raíz de toda diferencia, oposición y hasta odio, pero siempre será dominado por el impulso humano de la curiosidad y a tomar riesgos, lo que nos deja como fruto el aprendizaje y la sabiduría”, explica Ibañez.

La directora resalta: “Marianela y Gabriel encararon un proceso creativo de reescribir canciones, condensar textos y sumar coreografías hasta llegar a este resultado que nos conmueve y enorgullece”.

Leyendas y designios

Tres leyendas urbanas con la mujer como eje conforman “Aire a salamanca”, que a las 21 revivirá en La Gloriosa (San Luis 836), en una revisión de la puesta realizada en 2017 con las actuaciones de Luna Rael Quiroga, Daniela Fernández, Florencia Moris y Agostina Galantini, donde se vinculan la danza de piso y aérea con la actuación y la música, bajo la dirección general de Lulú Torrens. “En el imaginario colectivo que tapa o transforma la realidad en una escena cruel, la femeneidad es la culpable de todo el mal y construye una imagen de la mujer terrorífica y absolutamente falsa. Aquí te contamos la verdad que no queremos ver por miedo a descubrir nuestro lado oscuro”, adelanta.

EN DEFENSA DE LA MUJER. “Aire de salamanca” estará en La Gloriosa

El teatro y la danza también se mixturan en “Mal agüero” que a las 21 se estrenará en Casa Luján (Saavedra 74), con la presencia escénica de Maximiliano Vece y la codirección de Ana Silvia Quinteros y César Romero (a cargo también de la dramaturgia). La obra se anuncia como “un fragmento poético donde el mundo externo (denso, áspero, seco) desaparece en la intimidad de un cuerpo aturdido; la obsesión habla, pero el cuerpo propone modos de acomodarse, de resistir y de habitar el dolor hasta liberarlo al mar”.

Vece protagonizará un ciclo breve de sólo cinco funciones en este mes, antes de viajar a Italia, donde se radicará para continuar su carrera artística.

Otras propuestas

Junto con las obras que llegan, hay una cartelera teatral que se mantiene vigente y que, a su vez, también evidencia la diversidad estética.

A las 18, en el teatro Juan Carlos Torres Garavat de Lomas de Tafí (Manzana 32, Casa 9, Barrio 600 Viviendas) y con entrada a la gorra se verá el espectáculo de títeres “El traje del Rey”, del grupo Tejes y Direjes, con Sofía Mangini y Romina Muñoz, y la coordinación de Karina Argañaraz.

Desde Santiago del Estero llegará a la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 755) el grupo Imagina con su “Relatos de fogón”, con cuentos y leyendas en estilo clown desde las 18 y con entrada gratis. Actúan Patricia Ailan, Mariana Sayago, Natalia Solis, María Rosa Regazzoni y Adela Rojas.

El Teatro de la Estación de Concepción recibirá nuevamente esta noche, a las 21.30, a la comedia “Solteras”, con las actuaciones de Lourdes Burt, Delina Rocha, Ximena Vallerga y Laura Solohaga, y la dirección de Natalia Cano.

RUMBO A ITALIA. Maximiliano Vece ofrece “Mal agüero” antes de irse.

En Sala Ross (Laprida 135), a las 21, Jorge García, Beatriz Morán y Araceli García repondrán “Hasta el fin de los días”, la obra escrita y dirigida por Rafael Nofal. Y a la misma hora, en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124) bajará de cartel “La moribunda”, el grotesco de Alejandro Urdapilleta interpretado por Marcos Acevedo y Diego Ledezma, que representó a Tucumán en la reciente Fiesta Nacional de Teatro.

Funciones: nutrida agenda del Argentina Florece

El programa Argentina Florece del Instituto Nacional de Teatro tiene una nutrida oferta para hoy, siempre con entrada gratis. En el Centro de Socorros Mutuos de Aguilares (avenida Sarmiento 1.010) habrá doble cartelera, con los payasos y cantantes de “Clowncierto poco cierto” a las 17 y la obra teatral “Palabras calientes” a las 21. En el Centro Cultural de Vipos (en la exestación de trenes), a las 15 estará “Circo embutido”; mientras que en el Teatro Armando Díaz de El Cadillal, el grupo El Circo presentará “El mago de Oz” a las 17. En Tafí Viejo, el comedor Reino de Dios recibirá a las 18 un espectáculo de marionetas. Y en la capital, a las 17 se presentará “Odas titiriteras” en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251); a las 21, en El Atelier (avenida Mate de Luna 2.930), se repondrá “Raíces, tras la puerta de una casa” y a las 21.30, en La Soñada (avenida Avellaneda 470), “10 años es un montón”.