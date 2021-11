LAS 18 MEJORES

1) “El ferrocarril subterráneo” (Amazon). Felizmente inclasificable si de géneros se trata: entre el drama histórico y el realismo mágico, Barry Jenkins propone una mirada diferente sobre la esclavitud en Estados Unidos. Paisajes sobrecogedores y silenciosos enmarcan la travesía de Cora Randall (la extraordinaria Thuso Mbedu) en su sueño de libertad. Jenkins eleva la vara del streaming hasta lo más alto gracias a su pericia narrativa y a una estética sencillamente fantástica. Basada en la novela de Colson Whitehead. 10 puntos.

2) “Reservation dogs” (FX/Hulu). En ocho capítulos de media hora Sterlin Harjo y Taika Waititi revelan lo que pocos consiguieron en la historia de la TV estadounidense: la realidad en el seno de las comunidades indígenas. A cuatro amigos adolescentes los une la idea de marcharse a California, pero nada les será sencillo. Hay humor, emociones y una mirada tan ácida como descarnada -desde adentro- de las reservas y su gente. Atención con este nombre: D’Pharaoh Woon-A-Tai.

3) “WandaVision” (Disney+). Premio a la serie más creativa del año. Marvel había prometido salirse de la fórmula para mostrar algo diferente y lo consiguió de la mano del showrunner Matt Shakman. Elizabeth Olsen penetró en varias capas de Wanda Maximoff hasta llegar a la pulpa de su sufrimiento y exhibirlo en la pantalla con una potencia inusual para el universo de los superhéroes. Los primeros capítulos, ambientados en las sitcoms clásicas de décadas pasadas, son una joya.

4) “Mare of Easttown” (HBO). El equilibrio perfecto entre el policial y el melodrama, sustentado por una de las mejores actuaciones -y esto es mucho decir- de Kate Winslet. Craig Zobel (director) y Brad Ingelsby (guionista) van hilvanando la historia en siete episodios que funcionan como un mecanismo de relojería. La vida de Mare y el crimen que investiga están imbricados y poco a poco entendemos por qué. El cast es excelente y Angourie Rice (interpretra a la hija de Mare) tiene futuro de estrella.

5) “Ted Lasso” (Apple TV+). Tras una primera temporada genial, ¿qué podía salir mejor en la continuación? Pues bien, la serie se reinventó, abrió nuevos arcos narrativos y ya no todo gira en torno a Jason Sudeikis. Es más; se atrevió a ponerse dramática y por instantes oscura. El episodio protagonizado por Phil Dunster, homenaje a “Después de hora” de Martin Scorsese, figura en el top ten del streaming de 2021. ¡Que viva el fútbol!

6) “Invincible” (Amazon). Lo que necesitan los superhéroes es una vuelta de tuerca para sacarlos del lugar común y allí apunta el comic de Robert Kirkman (creador de “The walking dead”), Cory Walker y Ryan Ottley. La serie animada para adultos, desarrollada en ocho capítulos por el propio Kirkman, es fiel a esa premisa. La violencia y la hipocresía campean en la relación entre un padre y un hijo, ambos con superpoderes, enfrentados en una batalla sangrienta en la que todos parecen condenados a perder.

7) “Genera+ion” (HBO Max). Cancelada al cabo de la primera temporada, nos quedará la honestidad con la que Zelda y Daniel Barnz se sintieron libres para mostrar lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen los adolescentes californianos de hoy. Que HBO la haya sacado del juego suena a tapar el sol con la mano y a negar que el futuro llegó hace rato.

8) “Secretos de un matrimonio” (HBO). Hay que animarse a reversionar un clásico de Ingmar Bergman y Hagai Levi se mostró a la altura. Contó con el respaldo inestimable de Jessica Chastain y Oscar Isaac, perfectos para esta historia del derrumbe de una relación. El amor termina esfumándose y los temas que aparecen son tan cercanos que no hay pareja que no los haya atravesado.

9) “Misa de medianoche” (Netflix). Después de asustarnos en Hill House y en Bly Manor, Mike Flanagan nos lleva a una isla cruzada por los secretos y el sufrimiento. Terreno ideal para que la llegada de un vampiro termine de desatar el caos. El discurso religioso es, en esta ocasión, el catalizador de una clase de terror que Flanagan aprendió a dominar. La construcción de climas opresivos es su especialidad. Como es habitual, en el reparto se luce Hamish Linklater.

10) “The White Lotus” (HBO). El humor negro es el combustible que alimenta la miniserie creada por Mike White. En un paradisíaco resort hawaiano se cocinarán las historias cruzadas y las miserias de un variopinto grupo de personajes. En algún momento a todos los ganará el desengaño y quedará poco margen para la redención. Ingeniosa, por momentos desopilante, y con un gran Murray Bartlett en la piel del manager del hotel. Habrá segunda temporada, pero con distinto elenco.

11) “El cuento de la criada” (Hulu/Paramount+). La cuarta temporada describió el tan esperado escape de June (Elisabeth Moss) de Gilead y el reencuentro con los suyos. Y la June que recorre estos 10 capítulos avanza hacia un destino inevitable y terrible. Honestidad brutal sería el concepto apropiado para explicarlo. No podía ser de otro modo. Una vez más, “El cuento de la criada” nos dejó sin aliento.

12) “Only murders in the building” (Hulu). Una de las mejores comedias del año, tan original y curiosa como la conformación del trío protagónico que integran los veteranos Steve Martin y Martin Short con Selena Gómez. El crimen en el edificio en el que viven los tres, la pasión por los podcasts policiales que comparten y la llamativa investigación que desarrollan va estructurando una trama placentera y divertida. Martin está detrás del proyecto y no sorprende: es un clásico por donde se lo mire.

13) “Doom Patrol” (HBO Max). Cada temporada el desafío se renueva: ¿se puede ser más creativo, atípico, desconcertante y bizarro... aún? Por supuesto que sí. En esta tercera parte Jeremy Carver -showrunner para seguir de cerca- sigue explorando universos paralelos y viajes en el tiempo, sin dejar de apelar al costado sensible del más disfuncional de los equipos de DCComics. La nueva villana es Madame Rouge (Michelle Gómez) y, una vez más, habrá que estar atentos a lo que suceda en el “subterráneo” donde conviven las personalidades de Jane (Diane Guerrero).

14) “La directora” (Netflix). Sandra Oh es la flamante jefa del departamento de Letras de una universidad, cargo en el que atiende demasiados frentes abiertos: los familiares, los sentimentales y los profesionales. Oh se come la cancha en esta sátira que rasca las costras del mundillo académico, acompañada por un cast de lujo que incluye a Jay Duplass, Bob Balaban y la enorme Holland Taylor.

15) “Evil” (CBS). Si no es la mejor serie de terror del momento, no está muy lejos de ese lugar. Katja Herbers (una psiquiatra), Mike Colter (un seminarista a punto de ordenarse sacerdote) y Aasif Mandvi (un experto en cuestiones tecnológicas) asesoran a la Iglesia cada vez que asoma un caso de potencial posesión diabólica. A la vez, hay una trama familiar que los une e involucra. Bien escrita, bien actuada y bien filmada.

16) “Trying” (Apple TV+). Todo sucede en Camden, el barrio de Londres en el que viven Jason (Rafe Spall) y Nikki (Esther Smith). Su sueño es ser padres y puede que en la segunda temporada -estrenada este año, prohibido spoilear- lo consigan. Premio a la serie más deliciosa y a la pareja más adorable que el streaming ofrece por estos tiempos.

17) “The bad batch” (Disney+). Los fans de Star Wars miraban con desconfianza cuando se anunció el estreno, pero la serie animada despejó todas las dudas. Haciéndole honor a la calidad visual y narrativa de sus predecesoras (“The Clone Wars” y “Rebels”), la historia sigue las aventuras de un grupo de clones desertores, enfrentados con el Imperio y decididos a cuidar a una niña que lleva en sus genes la clave del futuro.

18) “Lupin” (Netflix). El maestro del disfraz volvió reversionado por George Kay y Francois Uzan, esta vez en la piel del hijo de un inmigrante deseoso de vengar la injusta muerte de su padre. Omar Sy está perfecto en la piel del más célebre de los ladrones franceses, y en episodios que apelan al ingenio para sacarlo una y otra vez de las más complejas situaciones. Uno de los batacazos de Netflix en el año.

LAS 14 PEORES

La lista es de lo más variada y no se relaciona con la repercusión ni con el impacto que pudo haber generado alguno de los programas. De hecho, la mayoría de estas series fue cancelada y no sorprende que así haya sucedido. Fueron hasta ahora, y decididamente, las más flojas de 2021. Aquí van:

1) “Jupiter’s Legacy” (Netflix)

2) “Detrás de sus ojos” (Netflix)

3) “Chapelwaite” (Epix)

4) “Sueño bendito” (Amazon)

5) “The Mosquito Coast” (Apple TV+)

6) “The One” (Netflix)

7) “Sombra y hueso” (Netflix)

8) “The walking dead -temporada 11- (AMC)

9) “Katla” (Netflix)

10) “El juego del calamar” (Netflix)

11) “Clickbait” (Netflix)

12) “The beast must die” (BritBox/AMC)

13) “Kung Fu” (The CW)

14) “Lisey’s Story” (Apple TV+)

LAS 12 EN DUDA

En estos casos primaron las opiniones cruzadas entre la crítica, los espectadores y las plataformas de streaming. Hay quienes las elogiaron y quienes las condenaron. Es una buena lista para que cada uno elabore su opinión.

1) “The Nevers” (HBO)

2) “Sweet Tooth” (Netflix)

3) “Las cosas por limpiar” (Netflix)

4) “Loki” (Disney+)

5) “Fundación” (AppleTV+)

6) “La serpiente” (Netflix)

7) “Halston” (Netflix)

8) “Dr. Death” (Peacock)

9) “El reino” (Netflix)

10) “Made for love” (HBO Max)

11) “Superman & Lois” (The CW)

12) “Hacks” (HBO Max)