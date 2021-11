Cartas de lectores IV: Aumentos

Me voy a referir en esta oportunidad al otro piso que estamos con esta situación me refiero a la prepaga. Presidente, señor gobernador, señores legisladores, ¿quién es el funcionario nacional que otorga estos aumentos? Lo que más llama la atención es que nadie sale a protestar como va. Como van las cosas, salvo por la pandemia como está comprobado que en tiempos normales el cinco o el 10% sobre alguna enfermedad. Quien pone en esta situación llegará el momento que nadie va a pagar en ese camino vamos. Los perros de la calle en esta provincia que nadie pone orden, yo diría país. De cuarta. Cuidemos la banca por los siglos de los siglos, señores la mortaja no tiene bolsillo, palabras sabias del Papa Francisco. Qué pasó con el tema de los trapitos, encajonaron el proyecto como lo tienen no tiene acostumbrado los políticos de turno en tiempo de elecciones.

Antonio Galíndez

Santa Fe 1.718

San Miguel de Tucumán