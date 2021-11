UCIT reiteró su reclamo por “los controles” del Ipaat

La denuncia del ministro de la Producción, Álvaro Simón Padrós, sobre un “boicot” al Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) de parte de industriales y cañeros que “no quieren ningún control”, movilizó a estos sectores de la actividad azucarera que respondieron a las opiniones del funcionario sobre las funciones, el precio del azúcar en el mercado interno y las obligaciones de exportar excedentes.

“Hay un sector que no quiere ser controlado en lo que respecta a la comercialización de azucares, y ante los planteos del sector (industriales y cañeros) se cambiaron las funciones; y hoy esa comercialización de azúcar se rige por un mercado de oferta y demanda”, había dicho Simón Padrós.

“Primero quiero remarcar que UCIT no cuestiona los informes de la Estación Experimental, como dijo el ministro, sino el incumplimiento de las funciones del Ipaat”, señaló el titular de esa entidad, Sergio Fara. Agregó que ya le pidieron audiencia al gobernador, Osvaldo Jaldo, para plantearle el tema, así como la difícil situación de los pequeños cañeros “por los bajos precios del azúcar y los elevados costos de los fertilizantes y agroquímicos”. También explicarán a Jaldo “la situación que produce la falta de control de la producción”, y también “la reticencia por parte de algunos industriales a producir alcohol anhidro”, dice la nota presentada por UCIT.

“El propio ministro señala que no controlan nada y que el Ipaat se convirtió en un simple ente de estadísticas. No sé de qué boicoit nos habla si el ente se creó para controlar la producción en base a las cifras declaradas, y hacer las correcciones pertinentes”, resaltó Fara. “Cuando no lo hace, se fabrica de más, se sobreoferta el mercado, los precios caen y los más perjudicados somos los cañeros”, enfatizó, y aclaró que “los reclamos no son nuevos”. “Hoy el precio del azúcar está bajo y tendrían que buscar tonificarlo”, añadió.

Por su lado, el empresario sucroalcoholero, Jorge Rocchia Ferro, precisó que “hablar de boicot, es usar un término inapropiado”. “Se puede estar de acuerdo o no con el Ipaat, Es más fácil llegar al consenso sobre un planteo, que confrontar mediáticamente. Me parece que se deben bajar los decibeles de los comentarios”, advirtió.

“El pedido de industriales y cañeros es que el Ipaat se transforme en una herramienta estadística”, reparó el empresario. “Esa es la función que cumple, y punto. Sin un elemento estadístico, no se puede sostener nada. El Ipaat no tiene poder de policía para controlar”, subrayó.

En cuanto al precio actual del azúcar, Rocchia Ferro consideró que el de exportación es bueno y que la bolsa de 50 kg de azúcar debería costar entre $ 3.000 y $ 3.500 en el mercado interno,

En cuanto a esos precios, el productor y ex presidente de CACTU (Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán), José del Pero, precisó que los valores externos del azúcar y del alcohol para la presente zafra superan al promedio de las dos primeras décadas de este siglo, pero aclaró que el productor recibe solamente el 50% por una inadecuada política macroeconómica.

“En el mercado mundial el azúcar blanco supera los U$S 500 por tonelada y el alcohol anhidro los U$S 0,77”. Opinó que “no es libre” el mercado interno -como dice el ministro-, y que ese intervencionismo y la errada política cambiaria, causan efectos negativos en los ingresos de los productores.