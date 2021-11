El crimen de Paulina: rechazaron el pedido de arresto domiciliario a Di Lella

“No queremos ir en contra de los derechos de nadie. Lo único que pretendemos es que saber si cuál es su verdadero estado de salud. Si está enfermo, que cumpla la condena donde sea; pero si está bien, que vaya a la cárcel”, aseguró Alberto Lebbos, padre de Paulina, al conocerse que la jueza Ana María Iácono rechazó el pedido de arresto domiciliario que solicitó el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella (foto), condenado por haber realizado maniobras de encubrimiento.

En el juicio que finalizó en febrero de 2019, el tribunal integrado por Rafael Macoritto, Dante Ibáñez y Carlos Caramutti, condenó a Waldino Rodríguez a tres años (cumplimiento condicional); a cinco años y seis meses al ex jefe de la Unidad Regional Norte Rubén Brito y al ex subjefe de la Policía Nicolás Barrera; y a seis años y siete meses al ex jefe de Policía Hugo Sánchez y a Di Lella.

Brito fue el único que cumple la pena en la cárcel. Barrera y Sánchez, en tanto, estuvieron un tiempo en el penal de Villa Urquiza, pero por distintos problemas de salud se les otorgó el arresto domiciliario. El caso de Di Lella fue bastante particular. Comenzó a tener problemas de salud a los pocos días de haber sido condenado. En octubre pasado, cuando la Corte Suprema confirmó que su sentencia había quedado firme, fue internado nuevamente. Su defensor Gustavo Morales realizó las gestiones para que se le otorgue el arresto domiciliario.

La causa quedó en manos de la jueza de Ejecución, que decidió que se realizara una audiencia para resolver el tema. Se trató de un debate intenso porque Morales realizó varios planteos que fueron rechazados por el auxiliar fiscal Gonzalo García, Emilio Mrad (representa a Alberto Lebbos) y Soledad Deheza (asumió la querella en nombre de Victoria, la hija Paulina).

El representante del Ministerio Público Fiscal explicó el caso e informó que al enterarse de que Di Lella estaba internado, se ordenó que fuera visitado por forenses. “En la última visita los responsables del sanatorio nos informaron que ya le habían dado de alta, pero esa situación no se había informado”, destacó el auxiliar.

Morales insistió para que se le otorgue el arresto domiciliario por su problema de salid. Las partes se opusieron porque no había ninguna documentación respaldatoria y porque consideraron que se trataba de una nueva medida dilatoria. Di Lella, desde su lugar de internación, dijo que prefería no hablar por no estar bien de salud. (Foto) “Estoy acompañado por mi asistente terapéutico. No estoy en condiciones de declarar en estos momentos”, mnifestó.

En este contexto se dio la resolución dictada por la jueza Iácono. Dispuso que una junta médica revisara a Di Lella e informase en un plazo no mayor a 10 días cuál es el verdadero estado de salud del condenado. También ordenó que hasta tanto se realicen los estudios, Di Lella no podrá salir de su casa y se le colocará un dispositivo para vigilarlo. La magistrada también señaló que hasta que se resuelva esta cuestión, se mantendrá suspendido el cómputo de la pena que recibió.