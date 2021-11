Cartas de lectores III: lavaderos clandestinos

La provisión de agua potable en el sector de Barrio Avenida y Ampliación Barrio Avenida en esta ciudad capital es deficiente. El servicio en general es de caudal mínimo. La presión disponible no alcanza ni para llenar de noche las cisternas. Hasta hace un año disponíamos de presión suficiente como para no necesitar cisternas y equipo de bombeo. Esa situación cambió radicalmente y de pronto. En estos tiempos de pandemia es inconcebible que no se disponga de este elemento tan vital para la vida humana desde el punto de vista del consumo y la higiene. Sin embargo, puede verse en cualquier punto de la ciudad cómo se lavan autos en la vía pública ilegalmente, desperdiciando agua potable a razón de 80 litros por vehículo como mínimo. Para ejemplificar esto cualquiera puede comprobar que avenida Alem desde el 1.400 al 1.600 pueden verse cinco de estos lavaderos clandestinos. Debería implementarse y aplicarse la exigencia de que todo el lavadero de vehículos posea un sistema de recuperación de aguas residuales.

Ernesto Alberto Villafañe

Pasaje Japón 1.420

San Miguel de Tucumán