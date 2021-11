Volstead festeja sus 24 años de punk rock con un nuevo disco

Después de un año de reconversiones, la banda de punk rock tucumana Volstead tocará mañana por primera vez en vivo "Esencia", su nuevo disco después de una década sin entrar a un estudio.

La vuelta a los escenarios de Volstead también servirá para celebrar los 24 años de la formación de la banda, casi un símbolo de la escena punk rock de la provincia.

"'Esencia', en tiempos de pandemia, no fue tan complicado y, eso fue gracias a Ramiro Rodriguez, un productor excelente. No nos pusimos un tiempo para hacerlo pero aún así fue dinámico. Ahora, con el disco terminado, la sensación que tenemos es de satisfacción total. Quizás si lo hubiéramos grabado en un momento que no había pandemia no hubiera salido igual. Salió como queríamos, con mucho amor", explicó la banda.

El show será mañana, desde las 22, en Robert Nesta, con LD5 (Jujuy) y Pancho Folk (Chile), como teloneras

Grabar después de 10 años era una materia pendiente. Por eso las nueve canciones que componen el cuarto disco, "son simples, pero emotivas, con historias de vida, con mensajes que quizás en un mal día te puedan dar esa fuerza para intentarlo de nuevo. Todo esto, con la música punk rock como lanza, potente y siempre punzante y que apunta siempre al corazón", analizaron los Volstead.