Casi 150.000 tucumanos aún no fueron a completar el esquema de vacunación

Tucumán superará hoy los 200.000 casos de coronavirus desde que se inició la pandemia mientras la variante Delta se muestra ya como una amenaza real. Por eso, en el ministerio de Salud de la provincia están preocupados ya que casi 150.000 tucumanos que ya deberían haberse puesto la segunda dosis todavía no fueron a los nodos a completar los esquemas, por lo que la protección contra el virus en su caso aún está incompleta.

El miércoles, durante la reunión de gabinete semanal en Casa de Gobierno, la ministra de Salud Rossana Chahla habló sobre la importancia de que toda la población se encuentre vacunada con las dos dosis, por lo que invitó a todos aquellos que no tengan sus esquemas completos -o que todavía no hayan iniciado uno-, a que se acerquen a los nodos donde se encuentran disponibles todas las vacunas contra el covid.

Ayer, el director de Gestión Sanitaria del Siprosa, Miguel Ferre Contreras afirmó que hay 149.000 personas que ya deberían haberse colocado la segunda dosis, pero que aún no concurrieron a los nodos. “De algunos tenemos el teléfono, que se lo pedimos cuando se fueron a poner se la primera dosis, y los estamos llamando. Pero del resto necesitamos que se presenten en los nodos”, dijo. “Todos tenemos que entender que con las dos dosis estamos más protegidos, agregó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió ayer que la situación de la pandemia de coronavirus en Europa es de “gran preocupación”. Apuntó a la insuficiente cobertura de vacunas y a la relajación de las restricciones para explicar el alza de casos en las últimas semanas.

Ferre Contreras informó que a la fecha, 8.000 chicos de entre 12 y 17 años que debían recibir la segunda dosis de Moderna aún no se presentaron en los nodos. Y otros 11.000 que debían hacerlo con Pfizer están en la misma situación. Lo mismo sucede en el caso de los adultos. 34.000 personas que debían recibir la segunda de Astrazeneca aún no lo hicieron, al igual que 54.000 que habían recibido Sinopharm y 42.000 con Sputnik. Son 149.000 personas que ya podrían estar protegidas con esquema completo, y aún no fueron a recibir la segunda dosis.

El funcionario remarcó que el Ministerio ya decidió que la vacunación es libre. “Es decir que cualquier persona puede ir en cualquier momento a cualquiera de los nodos y solicitar la vacunación que le corresponde. Hay vacunas disponibles y realmente necesitamos que la gente termine los cronogramas para estar todos más protegidos. Ya no hay ningún tipo de impedimento para acceder a las dosis”, explicó.

En el caso de los menores de entre 3 y 11 años, Ferre Contreras recordó que se sigue vacunando en las escuelas, pero que también pueden ir a los nodos, acompañados por un adulto. “El 61% de los chicos de entre 12 y 17 años ya tiene colocada la primera dosis. Y el 20% las dos dosis. En el caso de los chicos de entre 3 y 11 años, el 40% ya tiene la primera dosis. En todos los vacunatorios hay dosis, incluso en el Hospital de Niños”, remarcó. “Pero las cifras que manejamos nos dicen que el 10% de la población todavía no fue a colocarse la segunda dosis”, agregó.

Tucumán recibió hasta el momento 2.749.570 aplicaciones de distintos laboratorios, en el marco del Plan de Inmunización contra la covid-19. Se aplicaron 1.209.662 primeras dosis, mientras que 861.415 ciudadanos completaron sus esquemas. Además, se colocaron 43 inyecciones de aplicación única, y 6.129 refuerzos adicionales. La cifra total es de 2.077.249 vacunas colocadas. Ayer el Ministerio de Salud confirmó 96 nuevos casos de coronavirus. De esta forma, la provincia acumula 199.998 contagios desde marzo de 2020. Además ya se produjeron 3.433 muertes.