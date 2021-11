Vidal destacó el pedido de disculpas de Macri al periodista de C5N: "me parece muy bien"

María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, habló este jueves sobre el gesto agresivo del expresidente Mauricio Macri cuando se dirigía al juzgado de la localidad bonaerense de Dolores, donde debía declarar en indagatoria por supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan.

La exgobernadora consideró que le pareció "muy bien" el pedido de disculpas del exmandatario.

"Cuando las cosas están mal, están mal. Y está muy bien que -Macri- haya pedido de disculpas porque era lo que correspondía. No es común ver un político que se disculpe, y por eso me parece bien que lo haya hecho", dijo Vidal durante una entrevista con radio La Red.

Por otra parte, Vidal respaldó a Macri en relación a la causa en la que se lo investiga por el presunto espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan al afirmar que "es víctima de una denuncia electoral".

"El que el juez (Martín Bava) que lo investiga no ha sido imparcial ni competente", consideró Vidal.

La candidata de Juntos por el Cambio se mostró en desacuerdo con el acercamiento de Macri con Javier Milei (se reunieron y prometieron proyectos comunes), el postulante de la Libertad Avanza.

"Sentimos que hoy Milei forma parte de otro espacio. Mi compromiso es con quienes hoy me acompañan; no quiero hacer especulaciones y no corresponden. Hoy no me parece que tengamos que hablar de 2023", finalizó.