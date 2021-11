San Martín: un festejo a la altura

“Ahora empezamos con un día. Capaz que después sea la semana de San Martín”. De esta manera cerró los festejos por los 112 años el presidente Rubén Moisello en La Ciudadela. Allí la hinchada volvió a ponerle color al momento. Junto con ello, sorpresas, bombos, trompetas, juegos y recuerdos que ninguno olvidará.

En el día señalado, alrededor de las 17, se reencontraron los socios con ganas de festejar, acompañados de amigos y familiares. La idea era una sola: que el hincha del “Santo” disfrute. Pos partido con Agropecuario, la fiesta se instaló en el estadio.

“Terminamos celebrando un triunfo y ahora estamos en un acto, donde está el pueblo ‘ciruja’. Aquí está Goycochea, que vino a apadrinarnos en este 112° aniversario. Fue una linda ocasión para compartir con la gente. Hay muchos regalos, música, estamos en eso. Son 112 y no son poco”, aseguró Moisello, que tiró la casa por la ventana para poder darle un mimo al hincha de San Martín. A su lado, el exarquero de la Selección, Sergio Goycochea, que arriba del escenario alentó a la gente y, además, esperó a una larga lista de fanáticos que querían una foto con él.

“Tengo mucha gente amiga en el club y me pareció una ocasión importante poder venir en estos 112 años. Siempre que vengo la gente de Tucumán me recibe de la mejor manera y me brinda mucho afecto”, afirmó “Goyco”, mientras abrazaba a una y otra fanática.

Sin embargo, las sorpresas en la fiesta del “Santo”, no quedaron ahí nada más. En la zonasdel vestuario local esperaba una gran muestra de arte con caricaturas, dibujos del estadio y las glorias del club. Estuvo a cargo del colectivo artístico “Cirujearte”, creado por el caricaturista Héctor Ricardo “Kelo” Palacios y el humorista gráfico Narciso Villanueva, más conocido como “Villa”. Ambos, estuvieron acompañados del escritor Abel Sayagués, del dibujante Hugo Rodríguez, del caricaturista Juan Valeros y de los ilustradores Aimé Micol Nieto, Bruno Salica y Sebastián Cáceres.

“La idea surgió en una charla de tribuna con ‘Villa’, porque él me hablaba de sus dibujos, yo los veía siempre y me decía ‘hagamos algo para San Martín’. Después, en una charla entre amigos decidimos hacer la exposición. Empezamos contactándonos con Bruno Salica y el ‘Negro’ Cáceres, que vive en Francia, se prendió y nos mandó su trabajo”, aseguró “Kelo” Palacios, que sueña con llevar sus caricaturas a una peña del “Santo”.

En la pared del vestuario local se podía observar a distintas glorias del club o actuales, como Gustavo “El Ratón” Ibáñez, Jacinto Eusebio Roldán y “Tino” Costa. Incluso, al Gauchito Gil o a Diego Armando Maradona.

“El cumpleaños de él estaba muy pegado a lo que es el aniversario del club y uno se siente reflejado con la pasión y con Maradona. Por eso, hay muchas obras de él. Todo esto, muestra la pasión y lo que sería el ritual: con el Gauchito Gil y la Virgen, que acompañaron el ascenso. A la par, también hay un adjunte de entradas de la cancha”, aseguró “Villa”.

Al lado de cada obra, acompañaban unos carteles con los nombres del artista y su significado. De por medio, había unos cuadros con los párrafos de una nueva canción de San Martín, llamada “Ciudadela”, con la música de Lucho Hoyos y la letra de Sayagués.

“Hay un argumento que acompaña a toda la obra. El colectivo de nosotros, tiene un cartelito abajo porque define el estilo y el personaje. En lo mío, hay humor gráfico. ¿Quién es y para qué fue editado?”, explicó “Villa” sobre las obras. “Es arte plástica pura, arte conceptual, hay un concepto, más que visual. También, le ponemos la técnica que utiliza el dibujante”, añadió “Kelo” Palacios.

Afuera, miles de niños se divertían atajando penales. Mientras que, del otro lado, los distintos socios observaban los trofeos, camisetas y se informaban, sobre todas las actividades que se pueden realizar en el club. Allí, dijeron presente los stands de hockey, voley, básquet y la Subcomisión de Mujeres Cirujas. “Nacemos como un espacio, que surgen de las mujeres que van a las tribunas y algunas de platea. Viendo que cada vez había más mujeres, decimos, ¿qué está pasando? Todo fue por la necesidad que tenemos de que los espacios del estadio de San Martín empiecen a responder nuestras necesidades”, aseguró Maira Arrieta, integrante de la subcomisión.

Con esta muestra, la presidencia del “Santo” intentó priorizar no sólo el fútbol, sino también a las otras disciplinas.

“Nos llamaron los dirigentes para que mostremos de qué se trata la disciplina. Tenemos una pantalla que está mostrando fotos de todos los años que venimos trabajando nosotros como subcomisión. Esto es lindo, es lo social, porque mucho no se hacía”, dijo Julián Beltrán, presidente de la Subcomisión de Básquet.

La jornada festiva se extendió hasta la noche en el playón de La Ciudadela, con bandas musicales, entrega de carnets especiales a socios, la creación de un mural y la presentación de la “Murga Ciruja”. Un momento cargado de emoción llegó en el cierre, con un show de fuegos artificiales.

“Esto se va a terminar instalando como algo que se va a ir haciendo cada vez más grande. Hoy lo hacemos en el playón, probablemente el año que viene lo tendremos que hacer en la calle y después quizás usemos toda la cuadra a la vuelta del estadio. Para nosotros es una linda oportunidad de devolverles a los fanáticos algo de todo lo que nos dan”, cerró Moisello, sobre lo que fue un día más que especial para el hincha “rojiblanco”.

Ahora, terminados los festejos, el “Santo” deberá nuevamente, apuntar todos los cañones al fútbol profesional. Se le vienen dos finales y el equipo sabe que, ganando contra Quilmes y Tigre, el premio puede ser mayor. Y, esta vez, los festejos podrán extenderse con digna causa. (Producción periodística de Gonzalo Cabrera Terrazas)

El equipo apunta todos los cañones a la "final" del sábado

Luego del entrenamiento de hoy por la mañana en el complejo “Natalio Mirkin”, el técnico del “Santo”, Pablo de Muner, hablará con la prensa alrededor del mediodía. Automáticamente, dará la lista de convocados para viajar hoy, con toda la delegación a Buenos Aires, para enfrentar el sábado a Quilmes, desde las 17.40, por la fecha 33 de la Primera Nacional.

A la espera del partido, que será dirigido por Silvio Trucco y transmitido por TyC Sports, San Martín se entrenará mañana por la mañana y el sábado, a la misma hora, en la ciudad de Buenos Aires.

El “Santo”, de no mediar inconvenientes, ya podría contar en la cancha con el delantero Marcelo Estigarribia, que tenía dolencias físicas y con Emanuel Cuevas, recuperado de un desgarro.

Luego del partido, San Martín seguirá alojado en el hotel y regresará recién a nuestra provincia el domingo.

Después de enfrentar a Quilmes, el “Santo” deberá pensar en Tigre, en lo que será la última fecha del campeonato, en otra “final”.

En caso de ganarle el sábado al “Cervecero” y a Tigre -con fecha y horario a confirmar-, San Martín conseguiría un lugar en la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Si no logra esto, deberá prepararse para un duro reducido entre los mejores ubicados de las zonas A y B.