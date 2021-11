Raúl Albarracín dijo que ya presentó 12 proyectos a la SAT para mejorar el servicio

Los servicios que brindan la SAT y EDET fueron cuestionados por el legislador Raúl Albarracín, quien desde 2015 lleva presentados 12 proyectos al respecto, de los cuales cinco fueron sancionados por la Legislatura.

El parlamentario opinó que “el agua potable es un derecho esencial, por lo mismo no puede ser negada. Lo que está pasando es la imagen de un Tucumán sumido en la postergación y el olvido. Que tantos parajes, localidades y centros urbanos tengan dificultades para acceder a este servicio público muestra los años de desgobierno que nos sumieron en la decadencia y el desinterés ante los diversos planteos que hice desde mi banca, desde hace años”, dijo.

El legislador sostuvo que el acceso al agua es un prerrequisito para todos los indicadores del desarrollo; “sin agua no hay salud, educación ni igualdad. La primera relación es quizás la más clara: la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que por cada dólar invertido en suministro de agua potable se ahorran entre tres y 34 dólares en sanidad y salud”.

En este sentido, sostuvo que se vive en un contexto que es paradójico, “con los peores indicadores de pobreza de los últimos 15 años, con una situación sanitaria complicada por la pandemia y no tenemos agua potable. Que no haya acceso al agua potable muestra un gobierno cuya voluntad no está puesta en reducir la pobreza, y su política no está centrada en promover la dignidad de la persona”.

Albarracín agregó que "vemos a los responsables de estos servicios reunirse con el gobernador Osvaldo Jaldo, pero es una herencia de 38 años de desgobierno entre el oficialismo gobernante y Fuerza Republicana".

"Ya es hora que se hagan cargo de lo que vivimos los tucumanos. Por eso es importante en este contexto electoral decir basta y convencernos que la única manera de cambiar la historia es votando a Juntos por el Cambio”, finalizó.

Proyectos solicitados a la SAT:

*Creación De Pozos de agua para:

-Los Timbos – Arcadia, Chicligasta;

-San Roque – Arcadia, Chicligasta;

-El Mollar – Tafi del Valle;

-Palo Blanco – Chicligasta;

-Barrio Mariano Moreno – Las Talitas;

-Pueblo Viejo – La Cocha;

-Puesto Los Pérez – Graneros.

* Restablecimiento de agua para:

-Barrio San Nicolás – Concepción, Chicligasta;

-Zona del Corte – Yerba Buena;

-Camino Ohuanta – Lules.

*Reparación, mantenimiento y limpiezas e higiene de pozos de agua en:

-Taco Ralo - Graneros;

-Barrio San Nicolás – Aguilares;

-Plaza Peyrano – Concepción, Chicligasta.