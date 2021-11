Salta: en caso de violencia de género, la consigna policial recaerá sobre el agresor

SALTA.-Luego del resonado caso de una mujer con custodia policial que denunció que el policía que debía protegerla abusó de ella en su propia casa, diputados dieron sanción a la modificación de la Ley N° 7.888 de Protección contra la Violencia de Género, referente a imponer consigna policial fija, personal y/o ambulatoria al agresor denunciado, para mayor protección a la víctima.

Según informó Cuarto Poder, con esta modificatoria, que dormía en la cámara de senadores, los jueces deberán fijar la consigna policial a los agresores.Aunque en su efecto práctico los jueces ya están autorizados a dictar la medida de cargar la consigna al victimario, por lo general hasta el momento la consigna era dictada a la mujer que realizaba la denuncia.

Caso detonante



Cinco días atrás, un efectivo de la Policía de Salta que estaba designado para cubrir una consigna fija para una víctima de violencia de género fue detenido por un caso de abuso, tras ser denunciado por la mujer a la que debía custodiar.

La denuncia fue presentada el miércoles pasado y el acusado, el cabo Alberto Rubén Martínez, fue imputado en las últimas horas como autor del delito de abuso sexual simple agravado por ser cometido por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad, en ocasión de sus funciones.

La mujer contó que, en un momento dado, le permitió al cabo ingresar a su casa y, para que no lo afectara el sueño, le dejó la tele prendida en el living. Luego se fue a dormir. Sin embargo, una horas después, alrededor de las 3, fue sorprendida por el policía, que se metió semidesnudo a su cama.

“A las 3.15 viene este policía y me dice: ‘Correte para la pared’ y me pregunta la hora. Después me dice ‘yo me voy a acostar en la orilla’. Le dije que no podía hacer eso, que me tenía que cuidar”, relató la víctima a el diario El Tribuno.

Y continuó: “Cuando se acostó ya no tenía ropa, estaba con un boxer. Me empujó contra la pared, me abrazó, me tocó los pechos, quería sacarme la remera, le dije que no... Le digo ‘¿por qué hace esto?’, y me dijo... ‘me tenté’”.