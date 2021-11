Encendieron los motores para la gran carrera del 14

La “mojada de oreja” de Juan Manzur hizo ruido en la oposición. El viernes pasado, cuando llegó a Tucumán para apuntalar la campaña del Frente de Todos, el jefe de Gabinete de la Nación y gobernador en uso de licencia afirmó en Simoca que el oficialismo estaba a 7.000 votos de obtener la tercera de las cuatro bancas de Tucumán que se renovarán en la Cámara de Diputados. En Juntos por el Cambio señalaron que se trató de un exceso de confianza de un dirigente que ya estás cerca de Buenos Aires que de Tucumán. De todas maneras, aquella arenga de Manzur ha servido, por un lado, para encolumnar la tropa propia que venía de unas PASO traumáticas, pero por el otro lado, para consolidar, al menos hasta el 14 de noviembre, a una oposición que venía padeciendo las heridas de las internas.

¿Cómo encararán las fuerzas electorales estos 11 días que quedan rumbo a las elecciones parlamentarias?

Si observamos lo que sucede por el lado del Frente de Todos, Manzur ha dado la puntada inicial del último tramo de la campaña, pero le pasó la posta al gobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, que tuvo que sentarse alrededor de una misma mesa con dirigentes con los cuales no comulgaba la misma fe peronista. Un caso fue el del intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, con quien limó asperezas y firmó un contrato virtual de paz social por la gobernabilidad de las gestiones locales. Fue un mensaje también para otros jefes municipales que, a pesar de tener disonancias con el tranqueño, no llegaron a expresarlas públicamente. ¿Cuál será la clave de la campaña oficialista? El mismo Jaldo lo ha definido en cada discurso que ha pronunciado hasta ahora: militancia. El peronismo, sin embargo, no se mueve tan sólo por la mística. La Casa de Gobierno -y ahora por qué no la Legislatura- saldrán a contener a los dirigentes territoriales para garantizar aquel 49% de votos que obtuvo, en forma conjunta, en las internas. Otro tanto será gestión, aunque en este aspecto Jaldo estará muy limitado por el calendario electoral que no le permitirá, por ejemplo, inaugurar obras.

Juntos por el Cambio ha dado señales de que su objetivo será restarle poder de fuego el oficialismo, y en particular al kirchnerismo, dentro del Congreso. En Aguilares, el intendente capitalino y candidato a senador por ese espacio, Germán Alfaro, ha dicho que Juntos por el Cambio es la única coalición que puede ganarle al gobierno y manejar la agenda política y económica. “Este gobierno nacional está en retirada, no pueden mantener el gobierno pero el presidente tiene que terminar el mandato. Por eso les pedimos con Roberto Sánchez que nos acompañen. Todo lo que empieza, termina”, arengó.

Fuerza Republicana enfocará su campaña en diferenciarse de las alianzas mayoritarias que, a su criterio, sólo llevarán justicialistas al Congreso. “Ni la lista manzurista, ni la lista que dice ser opositora, encabezada por un peronista, proponen nada. Nosotros en cambio vamos a buscar a la gente, a convencerlos. Ellos en cambio cambian voto por compra de voluntad”, señaló el líder partidario y legislador, Ricardo Bussi.

El Frente Amplio por Tucumán (FAT) también ha apuntado su discurso contra la gestión gubernamental y la sucesión de administraciones justicialistas que, a criterio de esa coalición, no contribuyó a sostener a Tucumán como eje del NOA. “Hace 20 años que el Gobierno de la provincia no hace las inversiones necesarias en infraestructura. La población de Tucumán se ha duplicado en 30 años, y no se han hecho las obras fundamentales para dar respuesta a esta realidad. ¿Cómo puede ser que no se hayan hecho mejoras en las redes de agua potable y en las redes cloacales, que vemos colapsar año tras año? Que el Gobierno no mire para otro lado frente a la falta de inversiones en infraestructura”, señaló el legislador y candidato a senador Federico Masso.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad viene motivado por el resultado de las PASO. Su discurso se centra en la crítica a la situación socioeconómica. “Un país con el 45% de pobreza no puede estar a merced de los designios del FMI. El no pago de la deuda externa y la ruptura con el Fondo son condición necesaria para terminar con el hambre en la Argentina”, ha señalado Martín Correa, candidato a senador.

Cronograma electoral: hasta el sábado se podrán difundir sondeos

El sábado 6 iniciará la prohibición de publicar o difundir encuestas o sondeos de opinión y pronósticos electorales, de acuerdo con las disposiciones legales. Por esa razón, las consultoras acelerarán esta semana el cierre de los sondeos de campo solicitados por algunas de las fuerzas electorales que participarán de la contienda. En tanto, los electores deben tener en cuenta que hasta el jueves 11 tendrán tiempo para justificar la no emisión del voto en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Al día siguiente, a su vez, se prevé que será el cierre de la campaña electoral.