El hidrógeno verde, considerado la energía del futuro

Ya en la década de 1980, los científicos alertaron a la dirigencia política del mundo sobre los cambios climáticos que sobrevendrían como consecuencia de la contaminación ambiental, principalmente provocada por los países desarrollados. En las cumbres mundiales que sucedieron no hubo acuerdos y no se tomaron medidas de fondo para contrarrestar este peligro que pondría en vilo la salud del planeta. El anuncio de que la firma australiana Fortescue Future Industries invertirá US$ 8.400 millones en siete años en nuestro país para producir hidrógeno verde en la provincia de Río Negro, es una buena noticia no sólo por la cantidad de fuentes de trabajo que se crearán, sino también porque toda la energía que se emplea para producir este elemento proviene de fuentes renovables, en este caso, la eólica. La energía que generan los vientos patagónicos podrá ser industrializada y exportada.

El hidrógeno verde será una forma de poder ir reemplazando los combustibles que se extraen de los fósiles y que producen gases de efecto invernadero; permitirá reducir las emisiones de carbono y el impacto ambiental que generan, por ejemplo, la aviación, el transporte pesado y el marítimo.

Su obtención se produce a través de la electrólisis; no emite gases contaminantes ni durante la combustión ni el proceso de producción. Puede transformarse en electricidad o en combustibles sintéticos y ser utilizado con fines domésticos, comerciales, industriales o de movilidad.

El hidrógeno se obtenía usando combustibles fósiles. Esta separación también se puede hacer con energía eléctrica o gas natural, pero la forma más beneficiosa con el medio ambiente es producirlo con energía solar y eólica.

Se sostiene que el hidrógeno verde es una de las energías del futuro, y es fundamental para “descarbonizar” la estructura productiva, con un impacto muy positivo para mitigar los gases de efecto invernadero que emiten las industrias que consumen mucha energía, tales como el acero, el cemento, el papel o la de fertilizantes.

El proyecto de la firma australiana, cuyo propietario es Andrew Forrest, uno de los hombres más ricos del mundo, prevé la construcción de una gran cantidad de molinos eólicos, de una planta electrolizadora para la producción de hidrógeno y un puerto de aguas profundas en la zona de Punta Colorada para su exportación, lo que lo convertirá en uno de los cinco proyectos más importantes que la empresa australiana tiene en el mundo, sobre un total de 150 que se encuentran en la actualidad en estudio.

La etapa piloto contempla una inversión estimada en US$1.200 millones, que producirá unas 35.000 toneladas de hidrógeno verde, energía equivalente para satisfacer a 250 mil hogares, lo que comenzará en 2022 y finalizará en 2024.

Un informe del Banco Mundial señaló que la exportación de este combustible limpio desde América Latina es una vía para la recuperación económica inclusiva, resiliente y verde. Argentina, Brasil, México y Perú tienen gran potencial de demanda local por la minería y la producción de acero, hierro o químicos.

En la actualidad, seis naciones lideran la investigación y el desarrollo de este tipo de energía renovable: Australia, Alemania, Países Bajos, China, Arabia Saudita y Chile.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, dijo que la Argentina tiene “enormes condiciones para avanzar” en su desarrollo científico y tecnológico, y que la millonaria inversión anunciada para producir hidrógeno verde en Río Negro está vinculada a la trayectoria en producción de energía sustentable que tiene el país.

El ministro sostuvo que la Argentina “es de los pocos países de la región que está en condiciones de poder exportar productos con alto valor agregado”.

Filmus se refirió al proyecto de ley de Movilidad Sustentable presentado en octubre. “Se prevé que para 2040 no tengamos más vehículos que funcionan con combustible fósil; eso implica un esfuerzo enorme con mucho apoyo fiscal para que las empresas fabriquen los autos eléctricos y privilegiar a quienes eligen esos vehículos”, dijo. (Especial y Télam)

La enorme fortuna de Andrew Forrest

Andrew Forrest nació en Perth (Australia) en 1961. Es el fundador y presidente no ejecutivo del grupo empresario Fortescue Metals Group -que posee a Fortescue Future Industries- y de la Fundación Minderoo, un entidad filantrópica que se dedica a proteger y ayudar a personas y comunidades desfavorecidas. Ya en 2008 era considerado la persona más rica de Australia. Según la revista norteamericana de negocios Forbes, posee una fortuna estimada en 13.500 millones de dólares. Es profesor adjunto de la Universidad del Sur de China y fue miembro del Instituto Australiano de Minería y Metalurgia.