El hospital Materno Infantil de Salta no da abasto con los abortos: derivan pacientes a Tucumán

En Salta, en el Hospital Materno Infantil se realizan 40 abortos semanales, según informó el doctor Federico Mangione, gerente de la institución.

“Solo tres médicos realizan esta práctica y no dan abasto, por lo que debemos derivar mucho de ellos a la provincia de Tucumán”, indicó a Fm Profesional.

El gerente del nosocomio también dijo que hay una gran preocupación en el nosocomio debido el aumento de pedidos para la interrupción de embarazo voluntaria o legal. “Por ello conseguir un turno para una IVE/ILE en el hospital cuesta muchísimo”.

Señaló, además, que "siguen llegando pedidos de abortos de mujeres con más de 28 semanas de gestión, quienes son derivadas a Tucumán, debido a que en Salta no realizan el procedimiento para esos casos avanzados. Ya fueron derivadas tres mujeres con embarazos de 28 semanas".

Según Mangione el problema reside en la falta de educación sexual que reciben los jóvenes, lo cual potencia el aumento de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

“Ya me llegaron consultas de 28 semanas. A eso le induzco el parto y cuando sale el chico está con vida. ¿Qué hago? ¿ Quién le va a meter una puñalada? ¿Nadie lo va a atender? Ahí me meten preso porque hago abandono de persona. Eso no está en ningún marco legal”, expresó.

En otra entrevista, realizada por Radio FM VOS de Salta y citada por Infobae, Mangione enfatizó que la ley no pone fecha límite para esta intervención. “Si vos leés la ley en detalle, voy a ser muy duro, no tiene ni siquiera fecha de corte, de límite digamos. Si yo hago una interrupción legal del embarazo la puedo hacer hasta las 38 semanas. Lean bien la ley”.

La Ley 27610 de Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, indica textualmente en su artículo N°4: “Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: a) Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de trece (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida; b) Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”, según indica el texto de la Ley publicado en el Boletín Oficial.

Embarazos avanzados: qué dice la ley

En septiembre, una médica salteña fue detenida tras practicarle un aborto a una joven de 21 años, cursaba la semana 22 de gestación. La profesional médica fue liberada, luego de que se constatara que la práctica fue solicitada por una paciente mayor de edad, en pleno ejercicio de su autonomía.

El Centro de Estudios Legales y Sociales se manifestó sobre el tema y resaltó que el artículo 86 del Código Penal permite el aborto hasta la semana 14 sin tener que dar explicaciones sobre los motivos para hacerlo. También permite el aborto si el embarazo que se quiere interrumpir fue producto de una violación o si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante. Este fue este último caso. Por lo que no había motivo para detener a la médica.