Litigio por la responsabilidad parental sobre dos chicos: el padre defendió la sentencia

Juan Pablo Ruiz Molina, ex pareja de Valentina Orlando, la mujer que enfrente una batalla legal para poder recuperar el vínculo con sus hijos, de cinco y ocho años, defendió hoy la sentencia judicial que determinó el cuidado de los menores.

“Llevamos adelante un ejercicio de responsabilidad parental, debido a que el padre no tenía contacto con los hijos hace 20 días. Desde la separación, veía esporádicamente a los chicos o cuando se lo ‘prestaban’, dijo el abogado Pablo Giménez. “La jueza entendió que no era bueno que permanezcan en esa situación –vivían en la casa de la abuela con la madre-. En el estamento judicial, la jueza, defensores oficiales y el jefe de gabinete de psicólogo, coincidieron en que había situaciones a tratar y que los chicos no podían permanecer en ese lugar. Así que otorgaron la custodia al padre”, añadió.

Batalla legal: una madre pide recuperar el vínculo con sus hijos

El abogado añadió que en la resolución “se aconsejó a los padres que se sometieran a tratamientos psicológicos para un control, como también la asistencia a los niños”. “Mi cliente está cumpliendo con esa medida, al igual que los chicos”, expresó.

“No creemos que un estamento judicial tome partida sin tener todas las prueba, sin tener los conjeturas posibles para ofrecer a Ruiz Molina la tenencia”, acotó el letrado.

En este proceso judicial imperaron las acusaciones cruzadas. En particular, Ruiz Molina rechazó los dichos de Orlando, quien había manifestado violencia de género contra la ex pareja.

Además, remarcó que no se le había negado a la madre contactos con los hijos. “Están registradas las llamadas hechas, cantidad y duración”, exclamó, entre otras referencias.