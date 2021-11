Indie rock e indie pop suenan entre Tucumán y Barcelona

Los hermanos Santiago y Martín Fernández Cardone adoptaron el nombre Convertibles para su banda, y acaban de publicar su segundo EP.

“Actualmente y, por tiempo indeterminado, el cuarteto inicial se encuentra en fase dúo: Martín en voz, guitarras, samplers y sintetizadores, y yo en voz, bajo, guitarras, samplers y percusiones . Y si de cambios se trata, a principios de 2021 Martín se fue a vivir a Barcelona”, responde Santiago.

- ¿Por qué se llaman Convertibles?

- Convertibles es el nombre que le dimos a nuestro proyecto musical desde 2017. Todo nace en 2003 cuando armamos La Belial (Rock and roll) que luego fue Singulares Jefferson (ska y raggae), Oniria Noise (ambient pop), Surfins (reversiones) y algún otro proyecto, pero siempre con los mismos integrantes. El tema era encontrar un nuevo nombre después de casi 15 años siendo los mismos, pero con una nueva propuesta. Finalmente acordamos que si había algo constante en nuestra historia era el cambio y la necesidad de encontrarle la vuelta a nuevas necesidades de expresión. Con el nombre Convertibles sentimos que ya no importa si el próximo disco es de deep house, rock o techno. Siempre seremos Convertibles. Y ya está.

- Presentaron su segundo EP, Convertibles II. ¿En qué modalidad?

- A la distancia completamos el segundo trabajo de la banda, “Convertibles II”, el segundo de Convertibles, compuesto y grabado durante el confinamiento 2020 en modalidad home studio, con los instrumentos y equipamiento disponibles en casa entonces. El EP fue publicado de manera independiente, y se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming digital, con muy buena respuesta por parte del público.

- ¿Quién compone los temas? ¿Qué géneros abordan?

- Es un trabajo introspectivo. Las canciones fueron compuestas por cada uno por separado, e incluso reversionamos un tema de 2005, de la primera etapa del proyecto. Cada letra tiene una emoción, una historia que funciona como hilo conductor, pero que dejamos abiertas al oyente, apoyándonos en el trip hop, el rock y el indie Lo Fi como géneros.

- ¿Cuál es su mensaje?

- No intentamos bajar línea ni abordar temas específicos, sino que el oyente resuene (o no) con lo que decimos, de acuerdo a su propia historia. Creemos que la tecnología provee canales de expresión para todo tipo de ideas a casi todo el mundo. No es como en otras épocas donde el artista era “la voz” de algo. Así que nos mueve intentar hacer sentir, más que dar baldazos de realidad. Y el nombre del disco, Convertibles II, se debe a que tratamos de completar y mejorar la idea del primer disco, editado en febrero de 2020, justo antes del inicio de la crisis sanitaria. Y lo hicimos abstrayéndonos todo lo posible de las circunstancias y la incertidumbre predominantes durante todo el proceso. Hacer este disco fue alejar nuestra cabeza todo lo posible de esa situación. Fue casi terapéutico.

“Esperamos poder tocar en vivo en 2022. Todo va a depender del curso de la crisis y de la posibilidad de viajar y encontrarnos. Mientras tanto estamos trabajando en alternativas de presentación virtual y generación de contenido multimedia complementario al disco”, concluye.