La SAT responsabilizó a EDET por las fallas en el servicio

La prolongación de la sequía y las dificultades que tienen vecinos de distintos puntos de la provincia para acceder a un óptimo servicio de agua potable, se agudizan con la llegada de jornadas calurosas y le proximidad del verano. En este contexto, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) emitió un comunicado en el que reconoce que resulta “imposible cumplir con el suministro y distribución de agua”.

En el documento, la compañía comparó la crisis hídrica actual con la que se registró en la provincia, en 1960 con el verano más cálido desde hace 61 años. “Es imposible cumplir con el suministro y distribución de agua en la provincia. Por ese y otros motivos”, aseguró la SAT y detalló que “la falta de alguna de las tres fases necesarias en el suministro de energía eléctrica; sumado a la permanente baja de tensión hacen que nuestros pozos no puedan funcionar, por ende producir”. El directorio reconoció que en este contexto, la empresa “está totalmente condicionada” y remarcaron que las complicaciones eléctricas provocan un “equilibrio inestable de consumo excesivo versus la falta de producción a lo que se suma el desinterés de la empresa distribuidora de energía”. “Exigimos a EDET que regularice las situaciones para que a ningún hogar tucumano le falte lo esencial: el agua”, enfatizaron en el comunicado.

Ante la publicación del comunicado, fuentes de la empresa de energía indicaron que esperarán mayores precisiones de la SAT para responder.

A raíz de estos hechos, LA GACETA intentó comunicarse con el Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos (ERSEPT), pero no obtuvo respuestas

Malestar vecinal

Vecinos de calle Mendoza al 3000, San Martín a la misma altura y Bulnes al 100 viven prácticamente sin agua en sus casas, desde hace un tiempo, y sin embargo la facturación del servicio no cesó. “Nos cobran por algo que no tenemos, además tenemos que trasladarnos a casas de parientes para bañarnos y comprar agua mineral para higienizarnos, cocinar o lavar”, dijo Marina Carrizo a LA GACETA. La mujer contó también que en las últimas semanas, vecinos de unas nueve manzanas vieron agudizado sus problemas con la prestación del servicio. “Nos dan agua a las cinco de la mañana y cerca de las 11 ya nos volvemos a quedar sin agua y estos últimos tres días directamente no salía nada”.

A pesar de los insistentes reclamos que vienen realizando hace años, las soluciones no llegan. Y la única respuesta que obtuvieron por parte de la empresa fue que las dificultades se originaron por la edificación de unas torres habitacionales en la zona. Por esta situación, los vecinos se movilizarán hoy y realizarán un corte en la esquina de Mendoza y Bulnes, a las 19.

Otro problema: la sequía

El otro motivo que argumentó la SAT en relación a los problemas que tiene el servicio fue la crisis hídrica. En las últimas semanas, el climatólogo Juan Leónidas Minetti, director del Laboratorio Climatológico Sudamericano, indicó a este medio que los modelos de previsiones han descubierto que en Tucumán se está produciendo un salto hacia una sequía intensa. Se trata de un período con escasas precipitaciones y que podría prolongarse entre 50 y 70 años.