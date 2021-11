“La tierra es nuestra madre, nuestra vida, no un recurso para explotar”

El compromiso de los pueblos originarios con la tierra es lo que marca la diferencia entre quienes viven de ella y quienes la ven como un recurso para extraer ganancias.

Una mirada garantiza un vínculo sustentable con la naturaleza. La otra es una relación de uso y depredación, que está causando la debacle ambiental que en estos días se discute en una cumbre mundial ambiental.

A más de 10.000 kilómetros de Glasgow, donde los líderes mundiales discuten qué se hace con el calentamiento global y la devastación planetaria, Delfín Gerónimo, dirigente indígena de la Comunidad de Quilmes y asesor técnico del Instituto Nacional Indígena, sostiene que el debate será un fracaso si no se centra en el resguardo de la Madre Tierra.

En el trabajo de la tierra y en el consumo de sus productos, hay un equilibrio que se rompe cuando el Estado o las empresas lo ven como un recurso a explotar. “Ellos no tienen la relación que tenemos los pueblos con la naturaleza. Para nosotros es nuestra madre, nuestra vida, nuestra casa, nuestra farmacia. Sin ella, no podríamos vivir, y por eso vivimos con la obligación de no destrozarla -explica-. Vivimos de la tierra, pero no buscamos sacar beneficio a gran escala”.

Por eso, Gerónimo considera a los movimientos ambientalistas como aliados, con los que se puede acordar maneras de afrontar la devastación.

“Necesitamos discutir leyes de premios y castigos que vayan a favor de cuidar colectivamente los bienes que nos permiten vivir -sostiene-. Actualmente, hay muchas leyes que establecen el resguardo de la Madre Tierra, pero a la vez se aprueban leyes que fomentan la minería a cielo abierto, el uso del agua dulce que tenemos para beber y el negocio con la tierra. Son recursos que se deben manejar, no explotar”. Es la única Tierra que tenemos, dice Gerónimo. Es un concepto sencillo, pero profundo, y necesario.