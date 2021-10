¿Querés ser influencer? un emprendimiento tucumano lo hace posible

Viajes a hoteles exclusivos, invitaciones a eventos inaugurales y regalos variopintos que no paran de llegar… El sueño de los cinco minutos de fama también se aplica a las redes sociales con una figura que levanta tanto polvaredas de fascinación como de desconcierto: los influencers.

¿Cualquiera es capaz de triungar en Instagram? Nada resulta tan sencillo, pero para quienes deseen intentarlo un emprendimiento tucumano puede hacerlo posible.

Marcelo Carrizo tiene 21 años y es el creador de “MC Audiovisual” (@mcaudiovisual_): una propuesta dedicada a crear desde cero, asesorar y acompañar a las personas que fantaseen con volverse influencers. Hay sesiones de fotos o videos para que salgas perfecto, cronogramas mensuales que te indican que cosas publicar en tu perfil, un agente que consigue publicidades y hasta asesoría para escribir correctamente las captions.

“Constantemente mucha gente adulta critica que estas cosas no tienen futuro o que por detrás solo hay vagos, mantenidos o jóvenes sin estudios. Esos argumentos muestran una total ignorancia sobre las tendencias actuales y se debe a que están adaptados a un sistema tradicional o no comprenden la magnitud de las revoluciones tecnológicas de los últimos años”, explica el estudiante de Abogacía.

Al contrario -si queremos ser profesionales dentro del rubro- debemos esforzarnos bastante y saber planificar y gestionar recursos.

“Por lo menos hay que destinar tres horas diarias a las redes sociales, los siete días de la semana porque la masa de gente que interactúa con nosotros o nos sigue baja y sube a cada instante. Además, hay que innovar con los contenidos que se publican para no aburrir, adaptarse a las actualizaciones en el algoritmo y estar presente siempre. Si desaparecés una semana entera ese ritmo se pierde y es fatal”, detalla.

Por otro lado es necesario aprender algunas habilidades para trabajar la edición de archivos multimedia o retoques fotográficos (sea con aplicaciones para el celular o programas de diseño), chequear las modas o virales que aparecen y hacer un seguimiento de hashtags.

¿Vivir de esto?

Actualmente el proyecto cuenta con más de 10 “formadores de opinión”, sumado a equipos de fotógrafos y creadores de contenido (CM).

“En Buenos Aires ya existen desde hace tiempo agencias de talentos destinadas a esto, pero en el NOA somos los primeros. Hay una idea bastante fuerte de que este tipo de trabajos son imposibles al no residir en Capital. Sin embargo, acá hay grandes talentos y con el apoyo correcto estos pueden potenciarse para sacar réditos económicos de internet”, comenta Carrizo.

Para comprobarlo basta con pensar en los cambios que ocurrieron en el Social Media durante los últimos años. Aunque Facebook e Instagram (lo mismo que TikTok) continúan siendo espacios de entretenimiento hoy su mayor apuesta refiere al comercio electrónico con Instagram Shopping, Marketplace o las posibilidades de publicitar online.

En este camino hacia la popularidad, el primer paso es chequear de antemano cómo están nuestros usuarios (que cantidad de seguidores poseemos, el promedio de likes, comentarios, etcétera) y a partir de ahí se elaboran las estrategias necesarias para crecer.

Acá aparece el primer mito. Las cosas no ocurren de la noche a la mañana, sino que podemos necesitar años para tener un público consolidado y sobresalir del resto. Por ejemplo, cuando llegamos alrededor de los 20.000 followers estaremos en condiciones de cobrar entre $900 y $2.000 por story.

“Los beneficios también vienen de las puertas que se abren al ser reconocidos. Eso ayuda a conseguir algunos trabajos sostenidos, que nos paguen por aparecer en algún medio, plataforma, evento o espacio u obtener ganancias por participar en sesiones fotográficas con determinados productos y marcas”, agrega el emprendedor.

Además, pulir nuestra imagen personal digital es importante en el plano laboral ya que muchas empresas suman al CV una búsqueda en redes de los futuros empleados. Por tal motivo, no deja de ser interesante recurrir a alguien que sepa del tema y nos dé una mano al crear cuentas profesionales.

Canjes

Hace un año que Silvia Auad (@chuchiauadd) trabaja con Instagram. Desde que entró a la agencia pasó de 2.000 a 8.798 seguidores con los cuales comparte sus salidas, rutina y temas de moda.

“Chuchi” afirma que -con constancia y creatividad- es súper viable recibir canjes, regalos y premios. “En mi caso conseguí muchísimas cosas; como invitaciones, sesiones, productos, etcétera. La clave es saber mostrar las cosas, presentarlas, prestarle atención a la estética y demostrar que van a tener beneficios por elegirnos”, resume la estudiante y jugadora de hockey.

Odio y amor

Valentina Alberti (@vale_alberti) es otra de las participantes de “MC Audiovisual”. Ella arrancó en 2018 (época en que ganó el certámen) y su perfil posee hoy 9.308 seguidores.

“Desde chica me gustaba interactuar con la gente, conocer sus opiniones y de ahí partió esto”, expresa la propietaria de una cuenta destinada al fitness, indumentaria deportiva y alimentación. Pese a que disfruta mucho de lo que hace, la azafata y recepcionista señala que hay que saber lidiar con los haters.

“En las redes y fuera de ella siempre va a existir ese tipo de gente que trata de hacerte daño con sus comentarios. Yo lo sufrí mucho cuando gané el concurso, no solo por parte de compañeras que se creaban cuentas falsas para agredir sino de desconocidos que cuestionaban mi cuerpo. A veces subo historias y aparece algún comentario sobre por qué soy tan insistente o me tildan de molesta. En esas situaciones trato de ser pacífica y señalar que existe la opción de dejar de seguir para lo que no nos interesa”, añade.