Los emotivos mensajes de Claudia Villafañe y de sus hijas a Diego Maradona por su cumpleaños

Poco menos de un año pasó de la muerte de Diego Armando Maradona y su espíritu sigue tan vivo como la polémica que supo desatar en vida. Hoy cumpliría 61 años y ayer, desde España, Claudia Villafañe le dedicó un sentido mensaje al 10.

“Donde estoy ya es 30/10. ¡Feliz cumple al cielo! Sé que todo lo ves”, escribió la mujer, que se encuentra en Barcelona, sobre un fondo del cielo.

Aquellos que siguen la historia de Maradona saben que Claudia fue de él desde la adolescencia, se había casado con el Pelusa en 1989, en el Luna Park. La separación aconteció a fines de la década del 90. Aunque luego tuvieron etapas de buena convivencia.

Al punto en el que Villafañe fue quién se encargó de cerrar su contrato como técnico de la Selección en 2008. Luego hubo fuertes cruces entre los dos, Diego llevó a juicio a Claudia Villafañe por cuestiones económicas.

Todo sucedió debido a que Diego la acusó de haberse comprado siete departamentos en Miami con su dinero. Además, cuatro meses antes de morir, pidió que ella quede mal parada en la serie Maradona: Sueño Bendito, que acaba de estrenarse.

Claudia Villafañe participó de marchas en reclamo de Justicia por la muerte de Diego. De todas maneras, sigue muy enfrentada con las hermanas del Diez, de muy buena relación con Matías Morla, el último abogado de Diego.

Por decisión de la AFA, esta semana habrá homenajes al campeón del mundo en México 86 en todas las canchas de Primera División. Los partidos se paran a los diez minutos y suena la histórica canción de Rodrigo por Diego.

Sus hijas, también

Desde las redes sociales, sus hijas Dalma y Gianinna Maradona dejaron movilizantes mensajes pasadas las 0 horas en un día muy especial y lleno de dolor para ambas.

"En un cumple tuyo, hace mucho, nos pediste que siempre siempre siempre el 30/10 sea una fiesta, estés o no estés vos! Ese día te dijimos que te callaras que vos ibas a estar siempre!", comenzó Dalma su fuerte historia en Instagram.

"Hoy se me hace muy difícil cumplir tu deseo de festejar! Si no estás vos, no tiene sentido!", remarcó la actriz.

Y cerró: "Estás conmigo todos los días pero qué difícil es no pelearme con la negra para ver quién te saluda primero! Es mentira que el tiempo cura todo, para mí es cada vez más difícil... Feliz cumple al cielo! Te extraño y te amo para siempre!".

Por su parte, Gianinna compartió una imagen junto a su padre, hermana, y su mamá Claudia Villafañe: "La vida por abrazarte así de nuevo", expresó.