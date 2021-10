“Hoy la TV está solamente al servicio del concurso y ya no hay programas con música”

Tan entusiasta y risueño como siempre, con su inconfundible voz intacta, el presentador Silvio Soldán está en Tucumán y animará hoy desde las 21 el Festival Internacional de Tango que se realizará en Plaza Independencia.

En una entrevista con el programa Dale Play, de LA GACETA, el locutor de 86 años comentó que está en pareja, que es feliz trabajando y que no piensa retirarse. “Yo tomo como punto de partida de mi carrera el año 1957. Comencé como actor -relató-. Participé en un concurso de Radio El Mundo que se llamaba ‘Buscando la pareja radioteatral 1957 y gané en la categoría juvenil. Desde entonces, no paré. Me siento feliz cuando laburo. Me va a jubilar Tata Dios”.

Autor de muchas frases que quedaron como eslogans, en el programa Feliz Domingo, hoy Soldán usa el formato de ese programa para actuar en fiestas privadas, según contó.

-¿Cómo quedó tu relación con la televisión después de que te fuiste cuando ocurrió el escándalo de Giselle Rímolo?

-Yo no me fui. Me fueron. Jaja. Pero por un tiempito corto. Después volví. Aquella era otra televisión. No digo que es mejor ni peor. Es distinta. La gente se va amoldando a los tiempos, permanentemente, porque aparecen cosas distintas.

-¿Estás enamorado?

-Nunca dejé de estar enamorado en mi vida. Y es una vida larga... Estoy en pareja, pero vivimos en casa separadas. Encontré la felicidad. Nos queremos muchísimo, hace un montón de años que estamos juntos, sin vivir juntos. No lo aconsejo, pero a mí fue lo mejor que me pasó en mi vida.

-Si tuvieras que elegir un momento que te marcó en tu carrera profesional, ¿cuál sería?

- Hay un programa que se llamó “El Special”. Era importante. De cuando había música en la televisión. Hoy la TV está solamente al servicio del concurso, buscando la voz de la Argentina, etc. No hay programas con música. No hay tango, no hay folclore, ni rock and roll ni música melódica, ni instrumental, ni jazz. En la década de 1970 estaban en Canal 13 “El show de Antonio Prieto”, “El show de Juan Carlos Mareco”, “Casino Phillips”; en Canal 9, “Tropicana”, que conducían Chico Novarro, Marty Cosens y María Concepción César, y el que hacía yo: “El Special”. Llegaban figuras de todas partes del mundo: Mina, Milva, Iva Zanicchi, Rita Pavone, Nino Bravo, Carmen Sevilla, Rocío Jurado, Josephine Baker y otras muchas figuras.

Mercedes Sosa

-En la década del 70 había una chica que en Tucumán cantaba folclore, pero se rebuscaba cantando boleros. Gladys Osorio. Un día Ariel Ramírez llega a mi programa trayendo a una chica tucumana que iba a cantar folclore. Ese día me tocó entrevistar a una muchacha muy tímida y agradable, bastante delgada, carita redonda, y tuve la satisfacción enorme de presentar por primera vez en la televisión argentina a Mercedes Sosa.

Palito Ortega

-En 1956 yo era el presentador de una orquesta que se llamaba La Bandita de Carlinhos. Antes de salir de gira por el país, hicimos un ciclo de presentaciones en el auditorio de Radio Belgrano. Había un pibe flaquito, chiquito, agradable pero muy serio y callado, que vendía café. Se acercaba al baterista y le pedía que le enseñara, se acercaba al pianista, y un día tomó coraje y me pidió que lo lleváramos a la gira. Se ofrecía para cargar los instrumentos. Tenía 16 años. Le pregunté si tenía permiso de sus padres para viajar. Me dijo que él vivía solo en Buenos Aires, en un bar de la calle Lavalle. El dueño le prestaba el sótano para que durmiera en un catre. Hablé con Carlinhos, le dije que el pibe se llamaba Ramón Bautista Ortega Saavedra. El gran Palito Ortega.