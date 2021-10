ARA San Juan: Mauricio Macri fue citado a indagatoria para el 3 de noviembre

El ex presidente, Mauricio Macri, fue citado nuevamente a indagatoria el 3 de noviembre. Así lo resolvió el juez Martín Bava, tras haberse levantado el secreto en temas de inteligencia y seguridad.

La indagatoria a Macri se había suspendido ayer porque no fue relevado del deber de guardar secreto sobre temas de inteligencia. Ahora se hizo el trámite y se fijo una nueva fecha.

La declaración indagatoria está en el marco de la causa por espionaje a familiares del submarino ARA San Juan. Macri está acusado de haber promovido el espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017, durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo.

Macri fue relevado del deber de confidencialidad y ahora podrá declarar en la Justicia

Según había explicado el abogado del ex presidente, Pablo Lanusse, el juez no contaba con el relevamiento del secreto de inteligencia, por lo que Macri no estaba autorizado a declarar. Solo podrá declarar una vez que el presidente Alberto Fernández lo releve. Ese trámite se cumplió ayer a la tarde.