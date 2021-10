Aumentaron un 93% las consultas a psicólogos

Mayor tasa de suicidios, una enorme cantidad de denuncias por abusos y violencia, un crecimiento exponencial de las consultas. La pandemia nos está afectando a todos, en la parte física y en la mental. Y eso se ve reflejado en las intervenciones que deben realizar los expertos para ayudarnos. Tanto psicólogos como psiquiatras se ven desbordados ante la cantidad de pacientes que buscan respuestas ya no sólo para poder sobrellevar las consecuencias del coronavirus, sino también lo que se llama como nueva pandemia: la crisis económica que azota a los argentinos. En Tucumán sólo hay 2.900 psicólogos con matrícula activa, un número muy inferior al que se necesita, según los datos oficiales.

“Comparado con 2019, las cifras son claras. Hasta agosto teníamos un 88% más de consultas y ahora llegamos al 93%. No podemos comparar con 2020 ya que fue un año absolutamente atípico, pero con respecto a 2019 el aumento es tremendo. Y eso que hay mucha gente que no tiene cobertura privada por problemas con las obras sociales, y en el sector público tampoco dan abasto”, advirtió Roberto González Marchetti, presidente del Colegio de Psicólogos de Tucumán. “Hay que tener en cuenta además que 2020 tuvo muchas dificultades en la atención, con pacientes a los que se atendía en forma remota al menos hasta noviembre o diciembre, cuando comenzaron a haber más flexibilizaciones”, indicó el profesional. Y a la hora de enumerar las principales consultas detalla los efectos del covid, el estrés postraumático, el duelo por las personas que perdieron la vida, todo lo que además derivó en problemas neurológicos. “Hoy hay mucha gente que consulta todo lo que refiere al estrés de readaptación al ambiente laboral, los vínculos interpersonales. Hay mucha demanda en niños y adolescentes por la vuelta a las escuelas, con muchas conductas emocionales. En la población infanto juvenil hubo un salto en las consultas, antes teníamos un 2% y hoy en día dentro del consumo de prestación, es un 10%”, alerta.

Reacciones fóbicas

González Marchetti explicó que “actualmente los chicos tienen reacciones fóbicas, dificultad de interacción con los compañeros, y las secuelas que generaron los vínculos familiares, con muchos divorcios, situaciones de violencia familiar, todo es muy complejo, con cuestiones vinculadas a lo pedagógico, a la readaptación a los vínculos. Hubo muchos chicos que perdieron a sus abuelos, o a sus padres, a sus cuidadores. Hay muchas familias con problemas de funcionamiento, y hay baja motivación de asistir a las escuelas, de aprender en forma presencial por la dispersión por el uso de los celulares y tablets en forma desmedida”.

Según su análisis, la crisis económica también influye en los estados mentales. “Siempre las situaciones de pobreza inciden en la población, como pasó en 2001, con mucha depresión y suicidios, problemas vinculados al estrés por la falta de empleo. Hoy los niveles no son como los de 2001, pero hay mucha ansiedad, por la inflación, la gente no llega a fin de mes, no pueden cumplir sus obligaciones, tiene temor a la pérdida de empleos, trabajan más tiempo y eso repercute en la familia, además hay mucho consumo de alcohol y muchos se vuelcan al juego. Hay cada vez más personas que buscan esa solución mágica. El consumo de ansiolíticos también se disparó, hay mucha gente que se automedica, y que no tiene un seguimiento médico, consumen psicofármacos para dormir y termina siendo un cuadro adictivo”, afirmó.

Cifras alarmantes

Sin embargo, la parte que más le preocupa es la de los adolescentes. “Hay muchísimos suicidios, sobre todo en el interior, donde la ayuda profesional no llega tanto. Causas por violencia familiar, de abuso sexual. En el interior no era más significativo y ahora sí. La debilidad del sistema tanto público y privado es grande, no hay demasiado oferta, no se consiguen turnos. Tenemos más de 9.000 denuncias de maltrato infantil desde que comenzó la pandemia. Las instituciones que alojan a menores están superpobladas. Para dar respuesta a esta demanda hay que contar con recursos, y hoy no los hay”, aseveró el profesional, visiblemente preocupado.

En la Legislatura actualmente hay un proyecto de ley para declarar la emergencia en salud mental. “Lo habíamos visto con entusiasmo, pero no nos consultaron nada al respecto. No se aclara por ejemplo de dónde saldrá el financiamiento, ni se garantizan los mecanismos de acceso a la salud pública, tiene defectos el proyecto, es incompleto. Me alegra la buena voluntad de quienes lo redactaron, pero no hubo consultas importantes. No preguntaron en el Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, para ver qué necesitan. Hoy los profesionales cobran la mitad de lo que les corresponde”, indicó González Marchetti.

“El Poder Judicial realiza pericias constantes, evaluaciones y no hay la cantidad de psicólogos y psiquiatras que se necesitan para dar esa cobertura. En los hospitales del interior, por ejemplo, no hay guardias de salud mental. Hay muchas deficiencias”, agregó. Y enumeró que casos como el del crimen de Paola Tacacho, o el de Mariela Márquez, o el suicidio del policía que se descerrajó un balazo mientras iba en el colectivo están íntimamente ligados con la salud mental. “Nadie se hace cargo de la salud mental en Tucumán. La Policía no está capacitada para intervenir en casos como esos. Hay personas con cuadros adictivos que son un peligro. La gente habla de locura ante cualquiera de esos casos, y no es tan sencillo. La salud mental no es cualquier cosa. Incide muchísimo en la salud física, son interdependientes. A veces se toman con mucha liviandad las enfermedades mentales, y no se logra darle la importancia que se debería dar”, finalizó.

