Universidad San Pablo-T: cierre del octubre tecnológico

Hoy se realizará el tradicional desfile de los alumnos de Diseño Textil e Indumentaria de la Universidad San Pablo-T con lo que finalizará el XX Octubre Tecnológico que ofrece anualmente esta casa de altos estudios.

El evento será en parte presencial y en parte virtual. Los diseños de las alumnas se podrán observar a través de una transmisión por las redes sociales de la USP-T, La Gaceta Play y América Tucumán.

Belén Páez, coordinadora de la licenciatura de Diseño Textil e Indumentaria, explicó: “el trabajo se dividió entre los alumnos y algunas egresados que por la pandemia no habían podido mostrar sus creaciones”. Agregó: “las prendas que diseñaron las estudiantes para esta ocasión la puede usar cualquier persona. Nosotros pensamos no sólo en construir moda o en desarrollar moda, sino también en otro tipo de indumentaria como ropa deportiva”. El evento comenzará a las 18:30 y se llevará a cabo en la nave central del ex ingenio San Pablo.