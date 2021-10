Qué ver en CCC Go, Netflix, Disney+, Acorn TV, Amazon Prime y Mubi

CCC GO

La supremacía Bourne (FXM, 20.05)

Jason Bourne pensaba que había dejado atrás su pasado pero comete un gran error: subestimar al enemigo. Durante un tiempo, atormentado por ciertas pesadillas y por un suceso que no consigue recordar, él y Marie se trasladan de una ciudad a otra, viviendo de manera anónima y clandestina.

Heredity (Cinemax, a las 22)

Cosas extrañas comienzan a suceder en casa de los Graham tras la muerte de la abuela y matriarca, que deja en herencia su casa a su hija Annie. Annie Graham, una galerista casada y con dos hijos, no tuvo una infancia demasiado feliz junto a su madre, y cree que la muerte de ésta puede hacer que pase página. Pero todo se complica cuando su hija menor comienza a ver figuras fantasmales, que también empiezan a aparecer ante su hermano.

Blade runner (TNT, a las 00.00)

Treinta años después de los eventos del primer film, un nuevo blade runner, K descubre un secreto profundamente oculto que podría acabar con el caos que impera en la sociedad. El descubrimiento de K le lleva a iniciar la búsqueda de Rick Deckard, un blade runner al que se le perdió la pista hace 30 años.

NETFLIX

Mitomanía

Gira entorno a Elvira, una madre que, cansada de su trabajo, la aventura de su esposo con una farmacéutica, el mal comportamiento de sus tres hijos, y los abusos de su jefe, decide fingir una enfermedad, sin imaginar cuáles serán las consecuencias de su engaño. Tras realizarse una mamografía, le informa a su familia que le han diagnosticado un tumor, lo que provoca que todos se preocupen por ella y la traten mejor.

DISNEY+

X-Men

La serie comienza con Júbilo, una adolescente que de pronto descubre tener poderes mutantes. Fue atacada por Centinelas y rescatada por los X-Men, y luego de conocerlos dejó a sus padres adoptivos y se fue con ellos, para aprender a controlar sus poderes y estar a salvo de los ataques de los Centinelas u otras organizaciones extremistas anti-mutantes.

ACORN TV

The other one

Después de que Colin Walcott cae muerto en su fiesta de cumpleaños, su esposa Tess y su hija Cat descubren que tuvo una amante de mucho tiempo, Marilyn, con quien tiene una hija Cath. Una furiosa Tess tira las pertenencias de Colin mientras Cat está enojada con su novio Marcus por un mensaje de texto que le envió a otra chica. Cuando las dos hermanastras se encuentran, hay una discusión sobre dónde esparcir las cenizas de su padre, lo que lleva a la intervención policial mientras que también se enteran de que puede haber tenido una aventura con otra mujer.

AMAZON PRIME

Guns akimbo

Miles se siente atascado en la vida: su trabajo no tiene futuro y sigue enamorado de su ex novia Nova. Un día descubre que un grupo de mafiosos llamado “Skizm” planea celebrar una peligrosa competición que reúne a extraños de distintos puntos de la ciudad con el propósito de comprobar cuál de ellos logra una mayor cantidad de espectadores online. Aunque al principio tiene dudas, pronto descubre que Nora ha sido secuestrada por Nix, un grupo armado que participa en el concurso, por lo que Miles decide dejar atrás sus miedos para participar en el torneo.

MUBI

La doble vida de Verónica

Weronika vive en Polonia y tiene una brillante carrera como cantante, pero padece una grave dolencia cardíaca. En Francia, a más de mil kilómetros, vive Véronique, otra joven idéntica que guarda muchas similitudes vitales con ella, como su enfermedad y su gran pasión por la música. Ambas, a pesar de la distancia y de no tener aparentemente ninguna relación, son capaces de sentir que no están solas.