En el segundo tiempo, la superioridad del local se reflejó en el resultado. A los 18 minutos, el delantero griego Anastasios Douvikas aprovechó un remate desviado de Matteo Ricci para empujar el 2-0 y marcar su quinto gol en el torneo. Sin embargo, lo mejor de la tarde llegó a los 35: Nico Paz tomó la pelota en tres cuartos de cancha, se sacó de encima a dos defensores con un sombrero y, antes de que picara en la puerta del área, habilitó de cabeza a Douvikas, quien definió para su doblete y desató el festejo local.