Show de Nico Paz en Italia: golazo y asistencia de lujo en la goleada de Como a Juventus
El mediocampista hispano-argentino fue la gran figura en el triunfo 3-0 frente a la "Vecchia Signora" por la fecha 13 de la Serie A. Tras la expulsión de Kolo Muani, Paz abrió el partido con un gran tiro libre, metió un sombrero y asistió de cabeza a Douvikas y dejó al equipo a solo tres puntos del líder Lazio.
Resumen para apurados
- Nico Paz lideró la goleada 3-0 de Como ante Juventus este domingo en el Giuseppe Sinigaglia, anotando un golazo y asistiendo tras la temprana expulsión de Kolo Muani.
- El equipo de Cesc Fàbregas dominó con un 74% de posesión luego de la roja al rival a los 5 minutos. Doblete de Douvikas selló la victoria del conjunto local.
- Con este triunfo histórico, Como trepó al cuarto puesto de la Serie A y quedó a solo tres puntos del líder Lazio, preparándose ahora para la Copa Italia.
Otra actuación consagratoria de Nico Paz sacudió el fútbol italiano este domingo. Por la fecha 13 de la Serie A, Como logró una victoria contundente por 3 a 0 ante Juventus en el estadio Giuseppe Sinigaglia, firmando uno de los triunfos más importantes de su historia reciente. El volante de la selección argentina destrabó el partido con un tiro libre impecable y completó su tarde con una gran maniobra individual para sellar la goleada.
¡¡¡GOLAZO DE NICO PAZ DE TIRO LIBRE PARA EL 1-0 DE COMO VS. JUVENTUS!!! 📺 Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/y8Rgmps0Sh— SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026
El trámite cambió rápido por una imprudencia visitante: apenas a los cinco minutos, el delantero francés Randal Kolo Muani vio la roja directa por una agresión sobre un rival en medio de un forcejeo. Con un hombre de más durante casi todo el partido, el equipo de Cesc Fàbregas controló la pelota a voluntad con un 74% de posesión y no dejó crecer los intentos de réplica de los de Turín.
La apertura del marcador llegó en el descuento del primer tiempo (45+1'). Tras una falta del lateral turco Zeki Çelik sobre Lucas Da Cunha casi sobre la línea de fondo, por la derecha del área, Paz se hizo cargo de la pelota parada. Pese al ángulo muy cerrado, el argentino sorprendió con un zurdazo combado al primer palo: la pelota superó la barrera y venció la estirada del arquero Guglielmo Vicario, quien llegó a manotearla cuando ya había cruzado la línea, convalidadas las acciones por la tecnología del reloj.
¡¡JUGADÓN DE NICO PAZ Y GOLAZO DE COMO!! Sombrerito, asistencia de cabeza del argentino y tremendo zurdazo de Douvikas para el 3-0 vs. Juventus 📺 Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Mja6H5Pjin— SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026
En el segundo tiempo, la superioridad del local se reflejó en el resultado. A los 18 minutos, el delantero griego Anastasios Douvikas aprovechó un remate desviado de Matteo Ricci para empujar el 2-0 y marcar su quinto gol en el torneo. Sin embargo, lo mejor de la tarde llegó a los 35: Nico Paz tomó la pelota en tres cuartos de cancha, se sacó de encima a dos defensores con un sombrero y, antes de que picara en la puerta del área, habilitó de cabeza a Douvikas, quien definió para su doblete y desató el festejo local.
La diferencia en el marcador coincidió con el desarrollo del juego: Como sumó 17 remates contra solo tres de la visita, con 20 toques en el área rival frente a escasas tres intervenciones de los de Turín. Desde su llegada para la temporada 2024-25, Paz sostiene números decisivos en ataque: acumula 25 goles y 23 asistencias entre todas las competencias.
Con este triunfo, el equipo de Fàbregas subió al cuarto puesto con 29 puntos y quedó a tiro de la punta que ostenta Lazio (32), mientras que Juventus marcha séptima con 21 unidades. El calendario de Como continuará este miércoles 2 de diciembre como visitante frente a Cremonese por los 16avos de final de la Copa Italia, y luego visitará a Monza el sábado 5 desde las 11 por la Serie A.