Resumen para apurados
- Nico Paz minimizó las comparaciones con Lionel Messi y explicó que su foto de niño con la camiseta de Boca Juniors se debió a una tradición familiar.
- El mediocampista de 22 años brilla como figura en el Como italiano de Cesc Fábregas y suma minutos y protagonismo en la Selección Argentina.
- Su madurez para abstraerse de la presión exterior consolida su proyección como uno de los principales candidatos a heredar la número diez albiceleste.
El crecimiento de Nico Paz parece no tener techo. A los 22 años, el mediocampista argentino se consolidó como una de las grandes figuras de Como y comenzó a ganar protagonismo en la Selección. Sus actuaciones alimentaron las comparaciones con Lionel Messi e instalaron el debate sobre si está preparado para heredar la emblemática camiseta número 10.
Lejos de dejarse llevar por las expectativas, el futbolista aseguró que intenta mantenerse al margen de las discusiones que se generan alrededor de su figura.
“Cuando juego me olvido de las cosas de fuera. De verdad, intento disfrutar. Es como que desconecto de todo y simplemente estoy concentrado en el partido, viendo dónde le puedo hacer daño al rival y dónde no”, explicó Paz.
“No es que no me importe lo que digan los demás, pero no me afecta para jugar. Y yo creo que eso es algo bueno que tengo y que me va a ayudar en mi carrera”, agregó.
El gran presente de Nico Paz en Como
El argentino volvió a destacarse en la victoria por 1-0 frente a AEK Atenas, correspondiente a la quinta jornada de la Champions League. Si bien no convirtió, dejó en dos oportunidades mano a mano al delantero Anastasios Douvikas y estrelló un remate en el palo.
El único tanto del encuentro fue obra de Luis Milla, en un equipo que también contó con Máximo Perrone entre los titulares. Los dirigidos por Cesc Fábregas acumulan ocho victorias en sus últimos nueve compromisos y se posicionaron como uno de los escoltas de Real Madrid en la competencia europea.
“Estoy muy feliz, obviamente, como te puedes imaginar. Feliz por cómo está yendo la temporada, tanto con el club como con Argentina. Queremos seguir mejorando cada día para poder ser mejores”, expresó el mediocampista.
Nico Paz explicó su vínculo con Boca
Más allá de su presente futbolístico, el jugador también se refirió a una fotografía de su infancia que circuló en las redes sociales y en la que aparece vestido con la camiseta de Boca Juniors.
Lejos de esquivar la consulta, Paz explicó que su vínculo con el conjunto de La Ribera tiene raíces familiares.
“Eso es de cuando era chiquito. La mayor parte de mi familia es de Boca y de chico me compraban la camiseta”, reveló el futbolista.