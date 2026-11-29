Resumen para apurados
- En diciembre, los empleados de comercio en Argentina cobrarán sus sueldos con un aumento del 1,9%, un bono de $25.000 y el aguinaldo, según el último acuerdo paritario de FAECYS.
- El esquema salarial responde al convenio homologado entre FAECYS y las cámaras empresarias, que fijó un alza del 5,7% en tres tramos y una suma fija no remunerativa de $50.000.
- Las partes retomarán las negociaciones paritarias en enero de 2027 para revisar ingresos, mientras se integran sumas no remunerativas al básico hasta mayo de ese año.
Los empleados de comercio cobrarán en diciembre una combinación de aumento salarial, bono extraordinario y segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). El esquema forma parte del acuerdo paritario firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) con las cámaras empresariales, que estableció una recomposición del 5,7% en tres tramos.
El entendimiento fue alcanzado el 27 de octubre entre FAECYS, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). El acuerdo fue homologado por la Secretaría de Trabajo mediante la Disposición 1424/2026.
Cuánto cobrarán los empleados de comercio en diciembre
Durante los primeros días de diciembre, los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 percibirán los salarios correspondientes a noviembre, con el segundo tramo del incremento salarial del 1,9% y la última cuota del bono extraordinario.
De acuerdo con las escalas salariales difundidas tras el acuerdo, los ingresos brutos se ubicarán entre $1.378.448 y $1.450.707, según la categoría laboral. Estos montos no incluyen adicionales por presentismo, antigüedad ni otros conceptos.
En tanto, los haberes correspondientes a diciembre, que se cobrarán durante enero de 2027, incorporarán el tercer y último tramo del aumento del 1,9%. En ese caso, los salarios brutos oscilarán entre $1.378.222 y $1.451.804, sin contemplar el bono extraordinario.
Cómo se aplicará el aumento y qué pasará con el bono de $25.000
El acuerdo paritario estableció una recomposición total del 5,7%, distribuida en tres cuotas no acumulativas del 1,9% para octubre, noviembre y diciembre.
Además, se acordó el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa de $50.000, dividida en dos cuotas de $25.000. La última se abonará junto con los primeros días de diciembre.
De esta manera, los trabajadores mercantiles recibirán en el cierre del año la última actualización prevista en el acuerdo y completarán el cobro del bono extraordinario.
Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre
Otro de los ingresos que recibirán los empleados de comercio durante diciembre será la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).
Según la legislación vigente, el aguinaldo debe abonarse hasta el 18 de diciembre. El cálculo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el segundo semestre del año.
En los casos de trabajadores que no hayan prestado servicios durante los seis meses completos, el importe se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado.
Qué pasará con las paritarias de empleados de comercio en 2027
El acuerdo también contempla la incorporación progresiva al salario básico de los $120.000 no remunerativos establecidos en negociaciones anteriores.
La absorción comenzará en diciembre de 2026, con la incorporación de $20.000 mensuales, y continuará de manera gradual hasta mayo de 2027, cuando finalizará el proceso previsto.
Por otra parte, FAECYS y las cámaras empresariales volverán a reunirse en enero de 2027 para revisar la situación salarial de los trabajadores mercantiles.
En esa instancia, las partes evaluarán la evolución de la economía y la necesidad de establecer nuevas actualizaciones. Hasta el momento, no se anunciaron otros porcentajes de aumento para los empleados de comercio durante 2027.