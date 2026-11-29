Los empleados de comercio cobrarán en diciembre una combinación de aumento salarial, bono extraordinario y segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). El esquema forma parte del acuerdo paritario firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) con las cámaras empresariales, que estableció una recomposición del 5,7% en tres tramos.