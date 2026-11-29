Trout, de 27 años y nacido en Rockville, Maryland, llegó al boxeo tradicional en agosto de 2025 después de pelear sin guantes, modalidad en la que ganó tres combates. Con esta derrota, su récord quedó en tres caídas y un empate, todavía sin victorias. Imágenes como esta también reavivan el debate sobre los riesgos del boxeo: este mes murió el irlandés Lee Reeves, de 31 años, tras pasar más de tres meses en coma por un nocaut en Dublín.