Resumen para apurados
- El boxeador Bernard Gardner noqueó a Ethan Trout con un golpe al mentón el sábado en Newark, Nueva Jersey, dejándolo inconsciente de pie en una escena viral.
- En el primer asalto de la categoría mediano, Trout quedó congelado antes de desplomarse. El púgil de Maryland, que venía del boxeo sin guantes, fue atendido sobre el ring.
- La impactante definición postula a nocaut del año en redes sociales, mientras reaviva el debate sobre la seguridad y los riesgos neurológicos en el boxeo profesional.
El boxeo tiene un nuevo video viral. El estadounidense Bernard Gardner, apodado “Rex Presidential”, noqueó a Ethan Trout con un solo golpe en el primer asalto de su pelea del sábado en el Robert Treat Hotel de Newark, Nueva Jersey, y la imagen de su rival congelado de pie antes de desplomarse ya recorre el mundo.
La pelea, pactada en la categoría mediano (hasta 72,6 kilos), formaba parte de la velada We Fight for Peace, organizada por RDR Promotions. Apenas iniciado el combate, Gardner, que pelea como zurdo, encontró el espacio para conectar una derecha seca al mentón de Trout.
Nasty Knockout of the Year Contender from Bernard Gardner, AKA Rex Presidential in Newark on Saturday night. ðð¥— World Boxing News (@WorldBoxingNews) November 29, 2026
Ethan Trout left frozen in time for a few seconds as Rex walked off. ð¥¶
ð½ï¸ Video by rdr_boxing | Instagram pic.twitter.com/jfFGsqnb67
Lo que siguió fue escalofriante. Trout quedó inconsciente, con el cuerpo rígido y todavía parado, mientras Gardner caminaba tranquilo hacia su rincón para festejar. Recién cuando el ganador llegó a las cuerdas, su rival cayó sobre la lona como un árbol talado. El árbitro detuvo la pelea sin iniciar la cuenta de protección.
Asistencia médica y furor en las redes
El personal médico ingresó de inmediato al cuadrilátero para asistir al boxeador de Maryland, que permaneció tendido durante varios minutos. Luego pudo incorporarse con ayuda, aunque se lo vio desorientado. Las imágenes se viralizaron a las pocas horas. "¡Qué locura! Lleven a ese hombre al hospital ahora mismo", escribió un usuario en X. Otro lo ubicó directamente entre lo mejor de la temporada. "Sin duda, el nocaut del año. ¡Qué precisión tan hermosa!", publicó.
Gardner tiene 33 años, es de Jersey City, mide 1,83 metros y con este triunfo quedó con un récord profesional de cuatro victorias (tres antes del límite), una derrota y un empate. Debutó como profesional en septiembre de 2025, después de 15 peleas amateurs, y llegaba con dos triunfos consecutivos. Su única caída había sido en diciembre de 2025 ante Justus Velez.
Trout, de 27 años y nacido en Rockville, Maryland, llegó al boxeo tradicional en agosto de 2025 después de pelear sin guantes, modalidad en la que ganó tres combates. Con esta derrota, su récord quedó en tres caídas y un empate, todavía sin victorias. Imágenes como esta también reavivan el debate sobre los riesgos del boxeo: este mes murió el irlandés Lee Reeves, de 31 años, tras pasar más de tres meses en coma por un nocaut en Dublín.