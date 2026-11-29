Resumen para apurados
- Enzo Fernández marcó para Manchester City en el 2-2 ante Arsenal en Londres, donde Erling Haaland le pidió recrear el festejo del Topo Gigio.
- El tanto llegó tras una asistencia de Bouaddi. En la celebración, el noruego evocó el gesto que el argentino había hecho ante Inglaterra en el Mundial.
- El empate permite a Arsenal seguir como líder de la Premier League con seis puntos de luz sobre el City, que acumula cinco partidos sin triunfos.
Enzo Fernández volvió a ser protagonista en la Premier League, y no solo por su gol. El volante argentino marcó el 2-1 parcial de Manchester City ante Arsenal, en Londres, y en pleno festejo recibió un pedido inesperado de Erling Haaland: el noruego se llevó las manos a las orejas para reclamarle el Topo Gigio, el gesto que el ex River había hecho ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
La jugada nació en el arranque del segundo tiempo. Ayyoub Bouaddi recuperó la pelota en la mitad de la cancha, avanzó a toda velocidad y, cuando frenó para descargar, encontró el pique de Enzo a espaldas de la defensa. El argentino definió con la punta del pie derecho ante la salida de David Raya, a los 48 minutos, para volver a poner en ventaja al equipo de Enzo Maresca.
SI ES NENE... Â¡Â¡Manchester City pasÃ³ al ataque en velocidad y Enzo FernÃ¡ndez la punteÃ³ para el segundo gol Citizen vs. Arsenal!! ðº MirÃ¡ la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/t7hruRvEkV— SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026
Lo que vino después se volvió viral en minutos. Cuando Haaland llegó a abrazarlo, imitó el festejo del Topo Gigio y le pidió que lo repitiera: al noruego le había quedado grabada aquella celebración ante los ingleses en el Mundial y quería volver a verla, justamente, en Inglaterra. La escena terminó con los dos riéndose, en una muestra de la complicidad que hay entre ambos.
Â¿Alguna vez imaginaste ver un TOPO GIGIO de ERLING HAALAND? Â¡El noruego imitÃ³ el icÃ³nico festejo de Enzo FernÃ¡ndez vs. Inglaterra cuando celebraban ante Arsenal! MirÃ¡ la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/p52qyOCSe5— SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026
Un partidazo con polémica y un error de Donnarumma
Haaland había abierto el marcador a los 34 minutos, después de una gran jugada de Josko Gvardiol, y con ese tanto llegó a 10 goles en la Premier. Kai Havertz igualó de cabeza antes del descanso y, a seis minutos del final, un córner de Eberechi Eze terminó en un grave error de Gianluigi Donnarumma: la pelota pegó en Jurrien Timber y se metió para el 2-2 definitivo.
En la última jugada hubo otra polémica: un cabezazo de Gvardiol pegó en los brazos de Viktor Gyökeres, pero el VAR revisó la acción y no sancionó penal para el City. Con el empate, Arsenal sostuvo la punta con seis puntos de ventaja sobre el equipo de Maresca, que quedó segundo pero suma cinco fechas consecutivas sin ganar.
Para Enzo fue el tercer gol desde su llegada a Manchester City y el segundo en la Premier: el primero había sido ante Sunderland, en la quinta fecha, y el otro, por la Champions League ante Leipzig. Su vínculo con Haaland, además, no es nuevo: en octubre, el noruego festejó sus 100 goles sin penales en la Premier con un mate en la mano y un mensaje para sus compañeros argentinos. "Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentar esta encantadora bebida", escribió.