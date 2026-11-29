Para Enzo fue el tercer gol desde su llegada a Manchester City y el segundo en la Premier: el primero había sido ante Sunderland, en la quinta fecha, y el otro, por la Champions League ante Leipzig. Su vínculo con Haaland, además, no es nuevo: en octubre, el noruego festejó sus 100 goles sin penales en la Premier con un mate en la mano y un mensaje para sus compañeros argentinos. "Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentar esta encantadora bebida", escribió.