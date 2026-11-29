Resumen para apurados
- Durante el GP de San Pablo, Bruno Senna elogió al argentino Franco Colapinto al calificarlo de "fantástico" y destacar el potencial que aporta a la Fórmula 1.
- En una entrevista, el sobrino de Ayrton Senna repasó recuerdos familiares, la visita de Kimi Antonelli a su granja y su propio recorrido deportivo por el automovilismo mundial.
- El respaldo refuerza el protagonismo de Colapinto en la F1 y subraya el peso del legado sudamericano frente al recambio generacional en la máxima categoría del deporte motor.
Bruno Senna creció con el apellido más pesado del automovilismo y aprendió a convivir con él. En una entrevista con Infobae durante el Gran Premio de San Pablo, en Interlagos, el sobrino de Ayrton Senna habló del legado de su tío, de la visita del flamante campeón Kimi Antonelli a la granja familiar y dejó un elogio para Franco Colapinto.
Sobre el piloto de Alpine fue contundente. "Es fantástico. Un chico joven, con todo el potencial para crecer y traer mucha alegría a los argentinos", destacó. Para el ex piloto brasileño, Colapinto representa, junto a sus compatriotas, la fuerza sudamericana en la parrilla de la Fórmula 1.
Ayrton murió el 1 de mayo de 1994 en Imola, cuando Bruno tenía 10 años. De su tío recuerda sobre todo las vacaciones en familia en Angra dos Reis. "Era muy divertido, como si fuese un niño adulto", contó. Lo que más extraña, dijo, es su compañía y su sonrisa. Y a 32 años de su muerte, asegura que todavía lo siente cerca. "Sigue como si estuviera aquí con nosotros", sostuvo.
La visita de Antonelli y un Lotus de Ayrton
Antes del Gran Premio de San Pablo, Antonelli visitó a la familia Senna en su granja, que según Bruno se mantiene casi igual que en la época de Ayrton, y se dio el gusto de subirse a un Lotus del brasileño. La visita se armó a último momento por la agenda de los pilotos y el italiano llegó acompañado por su padre, Marco Antonelli, ex piloto y admirador de Senna. "Llegó relajado y lo disfrutó", relató Bruno, que recordó que Lewis Hamilton también estuvo allí y que hasta corrieron juntos en karting.
Bruno siguió los pasos de su tío. Fue tercero en la Fórmula 3 británica en 2006, la categoría que Ayrton ganó en 1983, y subcampeón de la GP2 en 2008. En la Fórmula 1 corrió entre 2010 y 2012 con Hispania, Lotus Renault y Williams: disputó 46 Grandes Premios y su mejor resultado fue un sexto puesto en Malasia. Después fue campeón del mundo de resistencia (WEC) en la clase LMP2 en 2017 y corrió las dos primeras ediciones del ePrix de Buenos Aires de la Fórmula E.
Se retiró en 2020, a los 36 años, y hoy su prioridad es su hija de dos años, aunque no descarta volver a la resistencia "para divertirme, para disfrutar". También colabora con el Instituto Ayrton Senna, que impulsa la educación de chicos en Brasil. Su vínculo con la Argentina tiene, además, un capítulo tucumano: en 2017, en la sede de McLaren en Woking, él y su madre, Viviane Senna, fueron los primeros en conocer el McLaren Senna, el superdeportivo diseñado por el tucumano Esteban Palazzo en homenaje a Ayrton.