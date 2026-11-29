La visita de Antonelli y un Lotus de Ayrton

Antes del Gran Premio de San Pablo, Antonelli visitó a la familia Senna en su granja, que según Bruno se mantiene casi igual que en la época de Ayrton, y se dio el gusto de subirse a un Lotus del brasileño. La visita se armó a último momento por la agenda de los pilotos y el italiano llegó acompañado por su padre, Marco Antonelli, ex piloto y admirador de Senna. "Llegó relajado y lo disfrutó", relató Bruno, que recordó que Lewis Hamilton también estuvo allí y que hasta corrieron juntos en karting.