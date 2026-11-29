Puestos del GP de Qatar
1° Antonelli
2° Russel
3° Piastri
4° Verstappen
5° Norris
6° Hamilton
7° Leclerc
8° Hadjar
9° Lawson
10° Bortoleto
11° Bearman
12° Hulkenberg
13° Colapinto
14° Gasly
15° Sainz
16° Camara
17° Albon
18° Pérez
19° Bottas
Antonelli ganó el GP de Qatar
Mercedes tomó la pista desde el principio y Antonelli se vio favorecido por el desafortunado atasco de una pieza suelta en la pista en el auto de Russell, que iba por delante.
Última vuelta en el GP de Qatar
Antonelli corre con ventaja en la delantera.
Ferrari mantendrá los puestos por orden dada desde los boxes.
Últimos minutos de tensión en el Circuito de Lusail
Franco Colapinto quedó 13° tras su salida a pits y luchará por adelantar a Hulkenberg, Bearman y Bortoleto y volver a la zona de puntos.
Colapinto entró a boxes
En la vuelta 46/57, el piloto hizo de Alpine hizo su último ingreso obligatorio a pits y cambió a neumáticos medios.
Vuelta 45/57
Antonelli, Russel y Piastri van a la cabeza.
Gasly bajó al 14° lugar luego del pase por pits.
El mejor tiempo de Franco Colapinto fue 1.28.469 minutos en la vuelta 43.
Vuelta 40/57
Antonelli recuperó el liderazgo y Colapinto avanzó al 9° puesto por la entrada de Bortoleto a pits.
Stroll y Alonso abandonaron el GP de Qatar
Aston Martin fuera de competencia.
Norris logró el primer lugar. En la vuelta 37/57, Antonelli corre 2.8 segundos por detrás.
Antonelli corre primero
Russell ingresó a pits para limpiar restos que quedaron atascados en su Mercedes.
Colapinto volvió a zona de puntos
A poco de haber pasado a los neumáticos duros, Colapinto quedó con la pista limpia por entradas a boxes.
Vuelta 30/57
Mercedes lleva la delantera de la carrera con Russell a la cabeza. Les siguen Piastri, Verstappen y Norris.
Colapinto volvió a pista en el puesto 14°
Con neumáticos nuevos, Franco Colapinto está a menos de un segundo de Gasly.
Colapinto entró a boxes en la vuelta 27/57
Alpine estiró al máximo la estadía del piloto en pista.
Hamilton pasó a Franco Colapinto
El piloto de Ferrari recupera puestos después de entrar a boxes. Colapinto quedó 7° y sigue sin cambiar neumáticos.
Franco Colapinto tiene el 6° lugar
Alpine aún no le permite entrar a boxes a Colapinto, que corre detrás de Norris en la vuelta 18/57.
Gasly salió de boxes y corre 17°
En la vuelta 16/57, Gasly cambió a neumáticos duros, los mismos con los que corre Colapinto que aún no entró a boxes.
Arvid Lindblad abandonó la carrera
Después del toque que tuvo con Lawson en la largada, Lindblad abandonó el GP de Qatar.
Safety car en la pista
La grilla cambió por la parada de muchos de los pilotos en boxes en la vuelta 12/57.
Vuelta 10/57 en el GP de Qatar: Colapinto ganó un lugar
Russell sigue liderando la carrera, pero Antonelli lo sigue de cerca. Franco Colapinto adelantó a Gabriel Bortoleto y corre 11°.
Pelea interna en Mercedes
Kimi Antonelli busca espacios para adelantar a George Russell y liderar la carrera.
Colapinto adelantó a Gasly
El piloto argentino aprovechó las primeras dos vueltas y ahora corre 12°.
Inicio accidentado para Lindblad
Después de largar 8°, Arvid Lindblad salió de la pista y quedó al final de la parrilla.
Empezó el GP de Qatar
Franco Colapinto ya corre el Circuito Internacional de Lusail, luego de haber reconocido un desempeño lento durante el fin de semana.