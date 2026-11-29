Resumen para apurados
- Manuel Neuer anunció en Baviera que se retirará en 2027 al vencer su contrato con Bayern Munich, marcando el final de su exitosa carrera a los 40 años.
- La decisión coincide con una lesión tendinosa y un escándalo personal tras separarse de su esposa. El histórico arquero alemán ganó el Mundial 2014 y dos Champions.
- El club ya proyecta a Jonas Urbig como titular para la próxima temporada, mientras Neuer planea volver a las canchas en enero para cerrar su última etapa profesional.
Manuel Neuer ya tiene fecha para el final de su carrera. El arquero de Bayern Munich, de 40 años, reveló que no piensa seguir jugando después de mayo o junio de 2027, cuando termine la temporada europea y venza su contrato con el club alemán. Lo dijo durante una visita a una peña de hinchas en la Alta Baviera, según publicó el diario Bild.
El campeón del mundo en Brasil 2014 fue directo al hablar de su futuro. "Personalmente, no espero seguir jugando después del verano (mayo/junio)", afirmó. Además, adelantó que pasará las fiestas en Alemania para intensificar la recuperación de la rotura parcial de un tendón del pie derecho que sufrió a comienzos de noviembre, ante Mainz 05, y que su idea es volver en enero para ayudar al equipo en el tramo final de la temporada.
Su presente deportivo ya estaba en discusión. Antes de la lesión se había convertido en el jugador de mayor edad en disputar un partido de Bundesliga con Bayern, pero su rendimiento recibió críticas. En el club proyectan a Jonas Urbig, su reemplazante, como titular para la próxima temporada, y buscan un suplente con experiencia.
La separación que expuso su vida privada
El anuncio llega en medio de un escándalo personal. Neuer se separó de su esposa, la handbolista Anika Neuer, pocas semanas después del nacimiento del segundo hijo de la pareja. Las versiones crecieron cuando se difundieron fotos y videos del arquero en Búzios, Brasil, donde hacía parte de su rehabilitación, junto a una mujer cuya identidad no fue confirmada.
Anika rompió el silencio en las redes sociales. "Mi mundo se está derrumbando. Estoy agotada, abrumada y cargo demasiado", escribió. En otra publicación compartió un video con un mensaje sobre la infidelidad. "Vergonzoso es ser un hombre que destruye a su familia, traumatiza a sus hijos y a su esposa", sostuvo. Neuer, en cambio, no hizo referencia al tema durante el encuentro con los hinchas.
El arquero llegó a Bayern en 2011 desde Schalke 04 y ganó 13 Bundesligas y dos Champions League. Con Alemania fue campeón del mundo en 2014, cuando le ganó la final a la selección argentina en el Maracaná y recibió el Guante de Oro. Había dejado la selección alemana en agosto de 2024, pero volvió para el Mundial 2026 tras la lesión de Marc-André ter Stegen: allí, Alemania quedó eliminada por penales ante Paraguay en los 16avos de final.