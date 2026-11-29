El arquero llegó a Bayern en 2011 desde Schalke 04 y ganó 13 Bundesligas y dos Champions League. Con Alemania fue campeón del mundo en 2014, cuando le ganó la final a la selección argentina en el Maracaná y recibió el Guante de Oro. Había dejado la selección alemana en agosto de 2024, pero volvió para el Mundial 2026 tras la lesión de Marc-André ter Stegen: allí, Alemania quedó eliminada por penales ante Paraguay en los 16avos de final.