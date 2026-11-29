Resumen para apurados
- Argentina recibirá a Eslovaquia en febrero por la primera ronda de los Qualifiers de Copa Davis tras el sorteo en Bolonia, con Tucumán como candidata a ser sede del cruce.
- Los dirigidos por Javier Frana vencieron a Turquía en septiembre, mientras la Asociación Tucumana de Tenis ya gestiona la postulación provincial con aval de eventos previos.
- El ganador avanzará a la segunda ronda de septiembre hacia el Final 8 para medirse con Bélgica o Mónaco, reactivando además una histórica revancha ante los eslovacos.
La selección argentina de tenis ya conoce el primer paso de su camino en la Copa Davis 2027. El sorteo realizado este domingo en Bolonia, en la previa de la final entre Italia y España, determinó que el equipo capitaneado por Javier Frana recibirá a Eslovaquia en la primera ronda de los Qualifiers, una noticia que reaviva la ilusión tucumana de albergar una serie.
La eliminatoria se jugará el 5 y 6 o el 6 y 7 de febrero, con sede y superficie todavía a definir por la Asociación Argentina de Tenis (AAT). Será al mejor de cinco puntos y el ganador avanzará a la segunda ronda, prevista para el 17, 18 y 19 de septiembre, con un lugar en el Final 8 en juego. Argentina, 11ª en el ranking de naciones, se ganó este lugar al vencer 3-1 a Turquía en septiembre, en el Ruca Che de Neuquén.
Esa definición es clave para Tucumán. Como reveló LA GACETA en septiembre, apenas terminó la serie en Neuquén la Asociación Tucumana de Tenis inició contactos con la AAT para postular a la provincia si el equipo nacional obtenía la localía. Augusto Arquez, presidente de la entidad tucumana, integra el Consejo Directivo de la AAT, y la provincia suma antecedentes como organizadora de Futures, Challengers, la Billie Jean King Cup y un WTA 125.
Un rival con un solo top 100 y una vieja cuenta pendiente
Eslovaquia, 24ª del escalafón mundial, llegó a esta instancia tras vencer 3-2 a Grecia como local en Kosice, sobre polvo de ladrillo. Su principal figura es Alex Molcan, de 28 años y 73° del ranking ATP, el único de sus jugadores entre los 100 mejores del mundo. Detrás aparecen Andrej Martin (349°) y Norbert Gombos (381°), mientras que el capitán Tibor Toth eligió a Milos Karol y Lukas Klein para el dobles ante los griegos.
El cruce tiene sabor a revancha. El último antecedente entre ambos países fue la semifinal de 2005 en Bratislava, cuando Eslovaquia dio el golpe y ganó 4-1 a un equipo argentino que llegaba como favorito. Aquella vez, David Nalbandian consiguió el único punto albiceleste y Dominik Hrbaty cerró la serie con un triunfo ante Guillermo Coria.
Si supera a Eslovaquia, Argentina se medirá en septiembre con el ganador del cruce entre Mónaco y Bélgica. Ante los belgas tendría la localía asegurada, porque el último duelo se jugó en 2015 en Bruselas, con triunfo europeo por 3-2. Con Mónaco, en cambio, no hay antecedentes desde 1970, por lo que la condición de local se definiría por sorteo.