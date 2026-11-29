La eliminatoria se jugará el 5 y 6 o el 6 y 7 de febrero, con sede y superficie todavía a definir por la Asociación Argentina de Tenis (AAT). Será al mejor de cinco puntos y el ganador avanzará a la segunda ronda, prevista para el 17, 18 y 19 de septiembre, con un lugar en el Final 8 en juego. Argentina, 11ª en el ranking de naciones, se ganó este lugar al vencer 3-1 a Turquía en septiembre, en el Ruca Che de Neuquén.