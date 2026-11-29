Resumen para apurados
- Marc Márquez cerró este domingo su carrera en MotoGP con un segundo puesto en Valencia, retirándose tras una exitosa trayectoria para preservar su bienestar personal.
- Con una moto dorada, Márquez escoltó a Raúl Fernández ante 100.000 fanáticos en Cheste, días después de anunciar su retiro pese a tener contrato con Ducati hasta 2028.
- El español deja el motociclismo como leyenda con ocho títulos en la categoría reina y 80 triunfos, cerrando una era histórica que reconfigura el panorama futuro de MotoGP.
Marc Márquez cerró su carrera de la única manera que conoce: peleando adelante. El español terminó segundo este domingo en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, la última fecha de la temporada de MotoGP, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. La victoria quedó en manos de Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) y Pedro Acosta (KTM) completó el podio.
Dos días después de anunciar su retiro con carteles desde el box, el ocho veces campeón de la categoría reina salió a pista con una moto y un casco dorados. Largó segundo, frenó tarde en la primera curva y pasó a Marco Bezzecchi para ponerse en la punta. Lideró hasta el final de la segunda vuelta: en la tercera, Fernández lo superó y ya no soltó el primer lugar.
Márquez perdió el segundo puesto con Bezzecchi en la quinta vuelta, lo recuperó en la sexta y en el cierre llegó a acercarse, pero cruzó la meta a 2,2 segundos del ganador. "Estaba disfrutando muchísimo de esta última carrera, estaba sonriendo debajo del casco", contó. Y explicó por qué no pudo ir por el triunfo. "Me había gastado todo el neumático al final y Raúl iba superrápido", reconoció.
Una vuelta de honor y un mensaje para los hinchas
Después de la bandera a cuadros llegó la despedida. Márquez dio una vuelta de honor ante unas 100.000 personas y hasta bromeó con el resultado. "Casi ganamos", lanzó. Luego agradeció el cariño de toda su trayectoria. "Gracias por aceptarme. Siempre he dado todo lo que tenía", expresó. Su mamá, Roser Alentà, resumió el alivio de la familia. "Ha acabado sano y salvo, como yo quería", dijo.
En diálogo con DAZN, el catalán explicó con una imagen por qué decidió dejar las pistas pese a tener contrato con Ducati hasta 2028. "El elástico estaba muy tenso, estaba demasiado tenso y podía romperse en cualquier momento", graficó. También dejó una frase para lo que viene. "El Marc piloto acaba aquí, pero el Marc persona continúa", aseguró. Su hermano, Álex Márquez, no pudo correr: por la mañana fue atendido en un hospital por un broncoespasmo y siguió la carrera desde el circuito.
Se va con números de leyenda: 14 temporadas en MotoGP, ocho títulos, 80 victorias, 134 podios y 25 triunfos en carreras sprint, a los que suma las coronas de 125cc (2010) y Moto2 (2012). En la Argentina, su nombre quedará ligado a Termas de Río Hondo, cerca del límite con Tucumán, donde es el piloto con más victorias en el Gran Premio de la República Argentina. Bezzecchi, cuarto, se aseguró el subcampeonato, y Acosta, que en 2027 será piloto oficial de Ducati, se despidió de KTM con un podio.