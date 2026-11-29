En diálogo con DAZN, el catalán explicó con una imagen por qué decidió dejar las pistas pese a tener contrato con Ducati hasta 2028. "El elástico estaba muy tenso, estaba demasiado tenso y podía romperse en cualquier momento", graficó. También dejó una frase para lo que viene. "El Marc piloto acaba aquí, pero el Marc persona continúa", aseguró. Su hermano, Álex Márquez, no pudo correr: por la mañana fue atendido en un hospital por un broncoespasmo y siguió la carrera desde el circuito.