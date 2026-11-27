Resumen para apurados
- Marc Márquez anunció este viernes en Valencia su retiro de MotoGP tras coronarse campeón, motivado por el desgaste físico y el miedo a las secuelas de sus lesiones.
- El piloto comunicó la noticia con carteles en el box de Ducati; arrastra una lesión en el húmero desde 2020 y recientes recaídas de diplopía que afectaron su salud.
- Con 10 títulos mundiales, el español se despide en la cima histórica igualando el récord de Agostini, dejando un vacío deportivo tanto en Ducati como en la categoría.
Marc Márquez sorprendió al mundo del motociclismo este viernes: anunció que el Gran Premio de Valencia, que se correrá el domingo en el circuito Ricardo Tormo, será el último de su carrera. El español, de 33 años, tomó la decisión apenas cinco días después de consagrarse campeón por octava vez en la categoría reina, en Portugal, y pese a tener contrato con Ducati hasta 2028.
El anuncio llegó de una manera poco habitual. Justo antes del primer entrenamiento libre, la cámara de la transmisión lo enfocó en el box de Ducati: lanzó un beso y mostró una serie de carteles escritos en inglés, en una escena que recordó a la película Love Actually. "Hablaremos después, pero primero gracias a todos los que han formado parte de este viaje. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hicimos historia", decían los mensajes. Después formó un corazón con las manos y se quebró en el abrazo con su equipo.
A message from @marcmarquez93 ð¨— MotoGPâ¢ð (@MotoGP) November 27, 2026
BREAKING NEWS: This will be Marc Marquez's LAST RACE IN #MotoGP #ValenciaGP ð https://t.co/WvgDWBPA6b
Con los ojos llorosos y bajo una ovación, el piloto explicó los motivos en la conferencia de prensa posterior al entrenamiento. Allí contó que la temporada había sido "muy al límite" y que solo su hermano, Álex Márquez, conocía el secreto. "Mi decisión la tomé después de Motegi. Solo mi hermano Álex lo sabía, y decidí anunciarla aquí porque era lo único que me permitía luchar por el campeonato. Anunciarlo me quitaba energía para el título", reveló.
El miedo, las lesiones y una promesa a su cuerpo
El físico fue determinante. Márquez reveló que, después de los Grandes Premios de Indonesia y de Le Mans, volvió a sufrir diplopía (visión doble) durante 48 y 12 horas, respectivamente, y aclaró que el miedo que empezó a sentir no tenía que ver con la velocidad, sino con una lesión que arrastra. Incluso contó que una leyenda de MotoGP le aconsejó prometerle algo a su cuerpo para sacar un esfuerzo extra, y que cada vez se prometía que sería el último. "Me siento competitivo y soy rápido, pero a veces es mejor pensárselo", resumió.
El catalán se va en lo más alto. Con la corona del domingo igualó los ocho títulos de la máxima categoría de Giacomo Agostini y superó los siete de Valentino Rossi. En total suma 10 campeonatos mundiales: 125cc (2010), Moto2 (2012) y MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026). Este año, además, firmó una remontada histórica: llegó a estar 102 puntos detrás de Marco Bezzecchi. Todo después de un calvario que empezó en 2020, cuando se fracturó el húmero derecho en Jerez. "Mi momento más duro fue de 2020 a 2023; estaba sufriendo mucho y estuve muy cerca de dejar mi carrera", recordó.
Su retiro también deja un vacío en la región. Márquez es el piloto con más victorias en el Gran Premio de la República Argentina disputado en el autódromo de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, cerca del límite con Tucumán: se impuso allí en 2014, 2016, 2019 y 2025. En su última visita ganó tras un mano a mano con su hermano, ante un récord de público. El domingo, en Valencia, se subirá a la moto con el número 93 por última vez como profesional.