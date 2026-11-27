El anuncio llegó de una manera poco habitual. Justo antes del primer entrenamiento libre, la cámara de la transmisión lo enfocó en el box de Ducati: lanzó un beso y mostró una serie de carteles escritos en inglés, en una escena que recordó a la película Love Actually. "Hablaremos después, pero primero gracias a todos los que han formado parte de este viaje. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hicimos historia", decían los mensajes. Después formó un corazón con las manos y se quebró en el abrazo con su equipo.