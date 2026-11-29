Rocío nació cuando Flor tenía apenas tres años y fue diagnosticada con el síndrome de Rubinstein-Taybi, una condición que afecta el desarrollo cognitivo y físico. La bailarina explicó por qué, durante sus primeros años en las redes sociales, decidió no mostrar a su hermana y cómo, con el tiempo, cambió su mirada sobre la posibilidad de hablar públicamente de esta realidad.