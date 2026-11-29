Flor Jazmín Peña habló sobre la discapacidad de su hermana y el miedo que tuvo desde chica al futuro
Flor Jazmín Peña contó cómo vivió el diagnóstico de su hermana Rocío, por qué durante años evitó mostrarla en redes sociales y los temores que la acompañaron desde la adolescencia al pensar en su futuro.
Resumen para apurados
- En una entrevista con Filo News, Flor Jazmín Peña habló sobre la discapacidad de su hermana Rocío para visibilizar una realidad que antes ocultaba por temor al acoso digital.
- Rocío padece el síndrome de Rubinstein-Taybi. La conductora reconoció que necesitó terapia desde la adolescencia ante la angustia y el desafío que implicaba su cuidado a futuro.
- El testimonio busca generar conciencia sobre el rol de los hermanos cuidadores, quienes deben prepararse para asumir la tutela familiar protegiendo a la vez sus propios proyectos.
Flor Jazmín Peña se sinceró sobre cómo vivió desde su infancia la discapacidad de su hermana menor, Rocío, y los temores que atravesó a medida que crecía. En una entrevista con Filo News, la conductora de Nadie Dice Nada compartió detalles de una historia familiar que durante años mantuvo lejos de la exposición pública.
Rocío nació cuando Flor tenía apenas tres años y fue diagnosticada con el síndrome de Rubinstein-Taybi, una condición que afecta el desarrollo cognitivo y físico. La bailarina explicó por qué, durante sus primeros años en las redes sociales, decidió no mostrar a su hermana y cómo, con el tiempo, cambió su mirada sobre la posibilidad de hablar públicamente de esta realidad.
Por qué Flor Jazmín Peña decidió no mostrar a su hermana en las redes sociales
Durante sus comienzos en las redes sociales, Flor Jazmín optó por preservar la intimidad de Rocío. La decisión estuvo vinculada al temor de que su hermana pudiera ser blanco de comentarios hirientes o situaciones de acoso digital.
“En los primeros años haciendo redes no mostraba a mi hermana, la gente pensaba que yo era hija única porque no tenía el cuero para hacerlo, era consciente de que la gente me podía llegar a hacer comentarios que pudieran llegar a herirme”, recordó durante la entrevista.
Sin embargo, con el paso del tiempo y el crecimiento de su exposición pública, la conductora reconsideró esa postura. Entendió que compartir la experiencia también podía contribuir a visibilizar una realidad que muchas personas desconocen.
“Con los años tengo visibilidad y esta es una realidad que mucha gente no conoce y está bueno poder desarrollar. No conocen y obviamente pueden pecar desde la ignorancia, porque si no lo viviste no vas a tener ni idea”, expresó.
Flor Jazmín Peña recordó los miedos que tuvo durante su adolescencia
La bailarina también habló de las preguntas y preocupaciones que la acompañaron desde muy pequeña. Uno de sus deseos durante la infancia era encontrar a alguien que atravesara una experiencia similar para poder comprender cómo se sentía tener un hermano con discapacidad.
“De chica me pasaba que yo, lo que más quería, era conocer a alguien que tenga un hermano con discapacidad y preguntarle cómo se siente”, contó.
Además, reconoció que durante su adolescencia necesitó acompañamiento psicológico para afrontar sus inquietudes. A los 14 años, una de las preocupaciones que más la angustiaba era cómo podría cuidar de Rocío en el futuro.
“Nací con mucho miedo al futuro, a los 14 años le iba a preguntar a mi psicóloga cómo iba a hacer para mantener a mi hermana a los 30 años. Por suerte mis papás siguen vivos”, relató.
La responsabilidad de cuidar a su hermana cuando sus padres ya no estén
En el tramo más emotivo de la charla, Flor Jazmín se refirió a la responsabilidad que siente respecto del futuro de Rocío y a la necesidad de prepararse para acompañarla cuando sus padres ya no puedan hacerlo.
“Los que tenemos hermanos con discapacidad sabemos que es una responsabilidad”, afirmó, al explicar cómo esa preocupación atraviesa su vida.
La conductora también remarcó que busca estar preparada para afrontar ese escenario sin perder de vista sus propias necesidades y proyectos personales.
“El día que no estén mis viejos la responsable voy a ser yo, y necesito estar lo mejor parada posible para que eso no acabe con mi vida también, y para poder darle la calidad de vida que ella se merece y que yo también me merezco”, concluyó.