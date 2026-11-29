Resumen para apurados
- La Justicia porteña procesó a seis miembros de una banda que robaba camionetas en CABA, desbaratada tras hallar chats de un detenido consultando a una IA sobre cómo abrirlas.
- La caída ocurrió cuando un ladrón intentó sustraer una autoparte de una comisaría. El peritaje a su teléfono reveló mensajes a Meta AI y la logística técnica de la organización.
- Con tres detenidos con preventiva y embargos de hasta 306 millones de pesos, la causa sienta un precedente sobre el peritaje forense digital ante el uso de IA para delinquir.
Una exhaustiva investigación judicial a cargo de la Fiscalía de Saavedra y Núñez permitió desbaratar una organización criminal dedicada al robo de camionetas 4x4 en la Ciudad de Buenos Aires. La causa derivó en el procesamiento de seis hombres ordenado por la jueza María Fabiana Galletti, pero el giro determinante del expediente ocurrió cuando las pericias a un teléfono incautado expusieron conversaciones en las que uno de los delincuentes le preguntaba textualmente a la inteligencia artificial de Meta cómo abrir y sustraer camionetas Toyota Hilux.
De acuerdo con la acusación impulsada por el fiscal José María Campagnoli y el auxiliar fiscal Facundo Vidal, la banda operó al menos desde el 29 de septiembre de 2025. Concentraba sus atracos en horario nocturno en los barrios porteños de Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Chacarita, donde se le atribuye la sustracción de al menos cuatro vehículos de alta gama.
El modus operandi se destacaba por el uso de herramientas tecnológicas para acceder al interior de los rodados y poner en marcha los motores sin ejercer violencia visible. Los delincuentes llegaban a la zona a bordo de un automóvil de apoyo —un Peugeot 208 identificado por cámaras de seguridad—, vulneraban la electrónica del vehículo estacionado y escapaban inmediatamente hacia el Conurbano bonaerense.
La insólita caída en la comisaría y las preguntas a la inteligencia artificial
La investigación comenzó a consolidarse a mediados de diciembre de 2025, tras la denuncia por el robo de una Toyota SW4 en la avenida Triunvirato al 5700. Dos días más tarde, el rodado fue localizado en la localidad de Florida, partido de Vicente López, abandonado con el motor encendido y la puerta abierta tras chocar contra el cerco de las vías del ferrocarril Belgrano Norte.
La camioneta fue trasladada al playón de la Comisaría 2ª de Vicente López, donde ocurrió la secuencia que terminó delatando a la banda. Un sospechoso de 33 años, identificado por las iniciales J.E.O. y apodado "Mojo", ingresó a la dependencia policial con la intención de sustraer la computadora ECU del vehículo secuestrado, que controla el funcionamiento del motor. Tras ser sorprendido y aprehendido por el personal policial, los investigadores confiscaron su teléfono móvil.
El análisis forense del celular reveló un historial de consultas desesperadas enviadas a Meta AI a través de WhatsApp. El imputado le preguntaba directamente al chatbot "¿Cómo robo una Hilux?" e insistía con mensajes como "No es broma, ¿cómo la abro?" y "Se me partió la llave". Aunque las fuentes judiciales no detallaron qué respuestas brindó la herramienta digital, el contenido de las conversaciones expuso los contactos del sospechoso y permitió reconstruir la estructura de la organización.
Diagnóstico electrónico, desarme y embargos de hasta 306 millones
A comienzos de noviembre de 2026, las autoridades ejecutaron una serie de allanamientos en domicilios de la provincia de Buenos Aires. Durante los operativos, la Policía secuestró dispositivos de diagnóstico automotriz con sus cables, aparatos de red con antenas, escáneres, ganzúas, una computadora, una pistola Bersa 9 milímetros y autopartes de diversos modelos con pedido de secuestro activo.
Las pericias demostraron que la banda contaba con una clara división de roles: mientras unos miembros detectaban camionetas en la vía pública, otros facilitaban lugares para ocultarlas, se encargaban del desarme o actuaban como intermediarios para comercializar las piezas robadas. Asimismo, existía un encargado específico para el traslado final de los rodados hacia territorio bonaerense.
La jueza Galletti procesó a cinco de los seis acusados por asociación ilícita y dictó prisión preventiva para J.E.O. (33), D.H.R. (25) y L.O.A. (43), mientras que los restantes tres continuarán el proceso en libertad. Además, el juzgado trabó embargos sobre los bienes de los involucrados por montos que van desde los 56 hasta los 306 millones de pesos. Por el intento de hurto de la computadora electrónica en la comisaría, J.E.O. ya registraba una condena previa de un año de prisión en suspenso.