Una exhaustiva investigación judicial a cargo de la Fiscalía de Saavedra y Núñez permitió desbaratar una organización criminal dedicada al robo de camionetas 4x4 en la Ciudad de Buenos Aires. La causa derivó en el procesamiento de seis hombres ordenado por la jueza María Fabiana Galletti, pero el giro determinante del expediente ocurrió cuando las pericias a un teléfono incautado expusieron conversaciones en las que uno de los delincuentes le preguntaba textualmente a la inteligencia artificial de Meta cómo abrir y sustraer camionetas Toyota Hilux.