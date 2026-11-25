El robo fue planificado. Tres hombres llegaron en un automóvil hasta una empresa del rubro alimenticio y gastronómico, ubicada en calle Lavalle al 3.600, hicieron un boquete en el techo e ingresaron al inmueble. Antes, habían inhabilitado los sensores y bloqueado las cámaras de seguridad. De esa manera, consiguieron llevarse $40 millones. Ahora, la investigación permitió detener a quien sería el jefe de la banda.