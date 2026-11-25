Resumen para apurados
- La Policía detuvo en Tucumán al presunto líder de la banda que robó $40 millones en una empresa gastronómica el 8 de octubre tras ingresar por un boquete.
- Los asaltantes anularon alarmas y cámaras gracias a datos previos para boquetear el techo. La pesquisa ya había permitido arrestar a un cómplice e incautar bienes.
- Con dos sospechosos arrestados y un prófugo identificado, la Fiscalía avanzará con nuevas medidas procesales para esclarecer el golpe y recuperar el dinero restante.
El robo fue planificado. Tres hombres llegaron en un automóvil hasta una empresa del rubro alimenticio y gastronómico, ubicada en calle Lavalle al 3.600, hicieron un boquete en el techo e ingresaron al inmueble. Antes, habían inhabilitado los sensores y bloqueado las cámaras de seguridad. De esa manera, consiguieron llevarse $40 millones. Ahora, la investigación permitió detener a quien sería el jefe de la banda.
El subcomisario Oscar Llanos, segundo jefe de la División Robos y Hurtos, brindó detalles sobre el avance de la causa, que se inició por el hecho ocurrido el pasado 8 de octubre. Según explicó, los delincuentes utilizaron una tela de aproximadamente 10 metros para concretar el ingreso por el techo, luego de perforar la chapa del establecimiento.
De acuerdo con el investigador, los autores del robo contaban con información previa sobre el funcionamiento del lugar. Esa preparación les permitió desactivar los sensores y bloquear las cámaras antes de concretar la sustracción y escapar en un automóvil.
Para avanzar con la investigación, los efectivos reunieron testimonios y analizaron registros fílmicos del interior de la empresa, cámaras municipales, del Sistema Integrado de Emergencias 911 y de dispositivos de seguridad privados.
"Todo este análisis nos entregó material muy importante, ya que logramos dejar bajo sospecha a dos personas, como así también el vehículo utilizado", explicó el subcomisario.
Los primeros allanamientos y el hallazgo de bienes
Con las primeras pistas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos que se concretaron el 26 de octubre en Las Talitas. Durante los procedimientos, los investigadores encontraron el automóvil que habría sido utilizado para la fuga y aprehendieron a uno de los sospechosos.
Además, secuestraron cerca de $3 millones y distintos elementos que, de acuerdo con la investigación, habrían sido adquiridos con dinero del botín. Entre ellos había electrodomésticos, puertas, ventanas y cocinas industriales.
Sin embargo, el análisis del teléfono celular del primer detenido permitió obtener nuevos indicios sobre la organización y avanzar en la identificación de otro de los involucrados.
La detención del presunto cabecilla
A partir de esas pruebas, la Fiscalía dispuso nuevas medidas judiciales que se concretaron el viernes pasado en San Miguel de Tucumán. El procedimiento terminó con la aprehensión de un hombre señalado como el presunto líder de la banda.
"Del teléfono celular de la persona aprehendida surgieron nuevos indicios y la Fiscalía dio lugar a nuevas medidas judiciales que se concretaron el pasado viernes en la capital, y donde logramos aprehender al líder de esta banda delictiva", detalló Llanos.
En el domicilio del sospechoso, los efectivos secuestraron las prendas de vestir que habría utilizado durante el robo y que habían permitido identificarlo en los registros fílmicos. También encontraron un elemento que habría sido utilizado para realizar el boquete en el techo.
El subcomisario confirmó que el hombre cuenta con antecedentes y señaló que, con esta detención, ya son dos los integrantes de la banda que fueron aprehendidos. El tercero también está identificado y permanece prófugo.
"Próximamente la Fiscalía nos dará instrucciones para que llevemos a cabo nuevas medidas coercitivas en contra de este sujeto", concluyó Llanos.