El temor al reclamo y la trampa de la invulnerabilidad

Geuna explicó que la distancia previa al colapso de salud de Lanata no fue casual, sino fruto de postergaciones acumuladas durante el año anterior a su internación final. Según relató la propia periodista, decidió aplazar los encuentros por miedo a enfrentar una reprimenda por un proyecto laboral que ella había elegido en contra del criterio de su mentor. "Yo sabía que me iba a retar, porque yo había elegido algo que él no quería. Estaba como medio huyendo", admitió al detallar las razones de la evasión.