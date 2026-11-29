“Me quedó un agujero”: Luciana Geuna reveló la cuenta pendiente que tiene con Jorge Lanata
La periodista reflexionó sobre el vínculo casi paternal que la unía con el conductor, el temor laboral que le impidió visitarlo antes de su internación y la lección de vida que transformó su relación familiar.
Resumen para apurados
- Luciana Geuna confesó en Telefe su pesar por no despedirse de Jorge Lanata antes de su muerte en 2024, tras postergar visitas por temor a un reto laboral.
- La periodista mantenía un vínculo casi paternal con Lanata desde sus inicios. Creyó erróneamente que él superaría la internación y luego no logró ingresar a verlo.
- El dolor por este duelo inconcluso transformó la perspectiva de Geuna sobre los afectos, impulsándola a priorizar y estar más presente con sus propios padres.
La periodista Luciana Geuna rompió el silencio sobre la muerte de Jorge Lanata y confesó la profunda angustia que le dejó no haber podido despedirse de quien consideraba una de las figuras más determinantes de su vida personal y profesional.
Durante su participación en el programa PH: Podemos Hablar (Telefe), conducido por Andy Kusnetzoff, la comunicadora reconstruyó los motivos que postergaron su reencuentro con el conductor antes de su deceso a los 64 años, ocurrido en diciembre de 2024, y admitió que esa cuenta pendiente representa hasta hoy "un agujero" emocional imborrable.
El temor al reclamo y la trampa de la invulnerabilidad
Geuna explicó que la distancia previa al colapso de salud de Lanata no fue casual, sino fruto de postergaciones acumuladas durante el año anterior a su internación final. Según relató la propia periodista, decidió aplazar los encuentros por miedo a enfrentar una reprimenda por un proyecto laboral que ella había elegido en contra del criterio de su mentor. "Yo sabía que me iba a retar, porque yo había elegido algo que él no quería. Estaba como medio huyendo", admitió al detallar las razones de la evasión.
A ese recelo profesional se sumó una percepción compartida sobre la propia salud del periodista, a quien muchos consideraban capaz de superar cualquier adversidad médica. Geuna reconoció que en el ambiente y en su propia conciencia imperaba la idea de que Lanata "se creía inmortal o suicida", una premisa que la llevó a confiar falsamente en que el conductor vencería una vez más las complicaciones de su cuadro y que habría tiempo para reencontrarse.
Sin embargo, cuando la internación se prolongó y la situación se volvió crítica, los intentos por acercarse chocaron con barreras imprevistas. Al ser consultada sobre las dificultades para ingresar al sanatorio, la comunicadora se limitó a señalar que "quise ir pero no se podía", evitando profundizar en las disputas públicas que atravesaron al entorno del conductor en sus últimos días.
La premonición en el Patio Bullrich y la figura paternal
Uno de los pasajes más dramáticos del testimonio de Geuna revivió el instante preciso en que tomó dimensión del inminente desenlace. Mientras mantenía una reunión de trabajo en el Patio Bullrich para armar un ciclo dominical, una mujer desconocida que se desempeñaba en el centro médico donde Lanata permanecía internado se le acercó entre lágrimas. Sin mediar rodeos, la empleada le transmitió una advertencia determinante: "Jorge se va a morir".
El impacto de la noticia desmoronó la reunión y llevó a Geuna a comunicarse de inmediato con Andrea, expareja de Lanata, para intentar gestionar una visita urgente. No obstante, un viaje programado con anterioridad y el precipitado deterioro del cuadro impidieron el contacto directo; el periodista falleció tres días después del aviso.
Más allá de la tristeza por el adiós no concretado, la periodista remarcó la profundidad de un lazo que comenzó cuando tenía 25 años y fue convocada por Lanata —tras una recomendación de Reynaldo Sietecase— para asumir la producción ejecutiva en radio.
Con el tiempo, ese vínculo profesional mutó en una relación afectiva en la que Lanata actuó "como un papá", brindándole consejos al lado de su característico escritorio repleto de objetos personales, un espacio de contención que hoy Geuna extraña profundamente.
Un giro en el vínculo con sus padres tras la pérdida
El deceso del histórico conductor significó para la comunicadora la primera pérdida de un ser querido en su entorno cercano. Según reflexionó durante la emisión televisiva, el dolor por la ausencia y la imposibilidad de cerrar el ciclo con su mentor terminaron por resignificar su mirada sobre el paso del tiempo y el valor de los afectos familiares.
Geuna concluyó que la enseñanza de ese duelo trunco la impulsó a estar mucho más presente en la vida de sus propios padres, quienes continúan con vida. De este modo, la marca dolorosa que dejó la partida de Lanata se transformó en una toma de conciencia sobre la necesidad de no postergar el contacto ni las despedidas con las personas fundamentales de su vida.