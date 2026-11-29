“Mi padre me disfrazó por 10 años”: la historia de la afgana que tuvo que vivir como varó para ser libre
A los cuatro años, su padre decidió vestirla como un varón para protegerla de la violencia y permitirle acceder a libertades que las niñas afganas no tenían. Hoy, desde Polonia, Nilofar Ayoubi es periodista, empresaria y activista, y denuncia el sistema de exclusión impuesto por los talibanes.
Resumen para apurados
- Hoy en Polonia, Nilofar Ayoubi relató cómo vivió una década como varón en Afganistán para evitar la violencia machista y tener libertades vedadas a las niñas.
- Bajo la tradición 'bacha posh', su padre la vistió de niño tras ser golpeada a los 4 años. En la adultez fue empresaria y periodista antes de huir de los talibanes en 2021.
- Desde Europa, Ayoubi impulsa la participación política afgana y rechaza la pasividad del refugiado, buscando frenar la exclusión femenina impuesta por el régimen talibán.
A los cuatro años, Nilofar Ayoubi sufrió una agresión que cambió su vida. Un desconocido la golpeó en plena calle, en Kunduz, al norte de Afganistán, después de comprobar que era una niña. También amenazó a su padre por permitir que saliera sin velo. Aquel episodio fue el punto de partida de una decisión familiar que le abrió, durante años, un mundo de libertades que las niñas y mujeres de su país no podían disfrutar.
Cuando regresó a su casa llorando, su padre reaccionó con indignación. Pidió unas tijeras, le cortó el cabello y le indicó a su madre que la vistiera como un niño. Así comenzó una etapa en la que Nilofar adoptó una identidad masculina y pudo acceder a actividades, espacios y oportunidades que estaban reservados para los varones, en una sociedad atravesada por las restricciones de género.
Bacha posh: la tradición afgana que le permitió vivir como un niño
La experiencia de Ayoubi estuvo vinculada con una práctica conocida como bacha posh, una tradición mediante la cual algunas familias afganas permiten que sus hijas se presenten socialmente como varones para acceder a derechos, libertades y oportunidades que normalmente les son negados a las mujeres.
Durante casi una década, Nilofar pudo acompañar a su padre al mercado, viajar en autobús, montar en bicicleta, practicar kárate y judo y jugar en las calles de su barrio. También hizo amistades y experimentó una autonomía que sus hermanas no tenían.
La diferencia entre ambas experiencias le permitió comprender desde muy pequeña cómo las expectativas sociales y la percepción del género condicionaban la vida de las personas.
“Como niño, automáticamente tienes poder. Incluso si eres un niño de dos años, quiere decir que recibes más respeto que la misma madre que te dio a luz. A partir de los cuatro años, puedes ser chaperón legal de la mujer que te trajo al mundo (…) y es tu esclava. Si eres mujer, eres invisible”, recordó en una entrevista con BBC Mundo.
En otra conversación con Novastan English, explicó que durante aproximadamente trece años vivió como una bacha posh y que aquella experiencia le permitió reconocer las desigualdades de género desde una perspectiva directa.
“Yo seguía siendo la misma persona. Mi inteligencia no había cambiado. Mi valentía no había cambiado. Mis habilidades no habían cambiado. Solo había cambiado la percepción que la sociedad tenía de mí”, sostuvo.
Sin embargo, aquella etapa llegó a su fin con la pubertad. A los 13 años, después de una jornada de judo, descubrió que estaba sangrando y no entendió qué ocurría. Nadie le había explicado previamente qué era la menstruación ni los cambios físicos que acompañaban la adolescencia.
Su madre comprendió entonces que su hija tendría que abandonar la libertad que había disfrutado y enfrentar las mismas restricciones que ella y sus hermanas. Nilofar tampoco aceptó fácilmente ese cambio: lloraba por las noches y deseaba volver a ser niño.
De la educación al activismo: cómo comenzó a luchar por los derechos de las mujeres
La caída del primer régimen talibán, en 2001, permitió que las niñas regresaran a las escuelas. Ayoubi retomó su formación y comenzó a cuestionar los silencios y tabúes que rodeaban la vida de las mujeres afganas.
Creó el grupo “Niñas del Norte”, una iniciativa orientada a promover la educación sobre la pubertad, la menstruación y los cambios físicos durante la adolescencia. Buscaba que las jóvenes conocieran sus cuerpos y pudieran hablar sobre procesos naturales sin vergüenza.
Su desempeño académico le permitió continuar sus estudios en India, donde cursó una maestría. En 2016 se casó, después de la muerte de su padre, ocurrida en 2015. Siempre lo reconoció como la persona que defendió su educación, su libertad y su derecho a elegir su propio camino.
De regreso en Afganistán, comenzó una trayectoria empresarial en los sectores de la moda, el mobiliario y el diseño de interiores. Sus emprendimientos también tenían un propósito social: generar oportunidades laborales para mujeres que no contaban con respaldo económico masculino.
En su mejor momento, sus empresas llegaron a reunir unos 300 trabajadores y varias tiendas. Para Ayoubi, el empleo podía convertirse en una herramienta para ampliar la autonomía femenina.
“Una mujer que obtiene sus propios ingresos gana algo más que dinero. Gana poder de negociación dentro de su familia, mayor control sobre sus decisiones, confianza, movilidad y, a veces, la capacidad de escapar de situaciones en las que de otro modo estaría atrapada”, explicó en una entrevista con Novastan.
Periodismo y participación política: su apuesta por una mayor representación femenina
Ayoubi también desarrolló una carrera en los medios de comunicación. Dirigió Asia Times Afghanistan y trabajó como editora en Akhbar Afghan, durante una etapa en la que el país experimentó una mayor apertura de su sector periodístico.
En ese período, recordó que una generación de afganos pudo ver a mujeres cuestionar a políticos en televisión, a periodistas investigar casos de corrupción y a jóvenes debatir sobre religión, gobierno y sociedad. Aunque reconoció que el periodismo enfrentaba amenazas, ataques y asesinatos, defendió la importancia de aquella etapa y de la libertad de expresión.
Su compromiso también se trasladó al ámbito político. En 2020 fundó la Red de Participación Política de las Mujeres, con el objetivo de que las afganas tuvieran una influencia efectiva en las decisiones políticas, especialmente durante las negociaciones de paz que despertaban preocupación por el futuro de sus derechos.
Para Ayoubi, la diferencia entre representación y participación era fundamental. No bastaba con que las mujeres ocuparan cargos o asistieran a reuniones: necesitaban intervenir en las negociaciones, influir en las decisiones presupuestarias y cuestionar las políticas.
“Existe una diferencia muy importante entre representación y participación”, señaló. También advirtió que muchas mujeres temían que sus derechos fueran sacrificados en busca de un acuerdo político con los talibanes.
“No le estábamos pidiendo a la comunidad internacional que ‘salvara a las mujeres afganas’. Las mujeres afganas llevaban años salvándose a sí mismas, organizándose y luchando por un espacio político. Pedimos que no nos intercambiaran”, afirmó.
La llegada de los talibanes y el exilio en Polonia
En agosto de 2021, el regreso de los talibanes al poder puso en riesgo a Ayoubi por su trayectoria empresarial, periodística y política. La situación también amenazaba a su esposo, sus hijos y las mujeres que trabajaban en sus empresas.
El 23 de agosto de ese año, abandonó Afganistán junto con su esposo y sus tres hijos pequeños. Un periodista polaco la ayudó a conseguir una oportunidad para salir del país. La familia llegó finalmente a Polonia y comenzó una nueva vida en Varsovia.
La despedida de su madre fue uno de los momentos más dolorosos de su historia. Antes de partir, la vio sosteniendo un libro sagrado y comprendió que probablemente no volvería a encontrarse con ella.
Desde entonces, reconstruyó su vida profesional en Europa y mantuvo el contacto con mujeres que permanecen en Afganistán. El exilio también la obligó a revisar el valor de sus títulos, contactos, reputación y logros, que no necesariamente tenían el mismo significado al cruzar una frontera.
Sin embargo, rechazó que la condición de refugiada se convirtiera en el único rasgo que definiera su identidad. “Me enorgullece haber sobrevivido, pero no quiero que la supervivencia sea la máxima aspiración posible para las mujeres desplazadas. Deberíamos ser capaces de reconstruir, liderar, crear, emplear personas y contribuir económicamente a las sociedades en las que vivimos actualmente”, expresó.