A los cuatro años, Nilofar Ayoubi sufrió una agresión que cambió su vida. Un desconocido la golpeó en plena calle, en Kunduz, al norte de Afganistán, después de comprobar que era una niña. También amenazó a su padre por permitir que saliera sin velo. Aquel episodio fue el punto de partida de una decisión familiar que le abrió, durante años, un mundo de libertades que las niñas y mujeres de su país no podían disfrutar.