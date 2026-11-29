La preocupación por los posibles errores en los registros se suma a las restricciones que afectan el acceso de las afganas a la atención sanitaria y a la formación profesional. En diciembre de 2024, las autoridades talibanas prohibieron que las mujeres continuaran sus estudios en institutos médicos, una decisión que impactó en la formación de nuevas profesionales de la salud.