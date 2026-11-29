Resumen para apurados
- Los talibanes ordenaron en la provincia afgana de Balj reemplazar los nombres propios de las mujeres por "Bibi" en documentos y registros médicos por motivos de honor conservador.
- La directriz aplica a recetas e historias clínicas, revirtiendo avances logrados en 2020 y profundizando las restricciones impuestas tras el regreso talibán en 2021.
- La medida genera alarma médica por posibles confusiones en tratamientos y es denunciada por activistas como un paso hacia la deshumanización y el borrado de la identidad femenina.
Una nueva medida impulsada por las autoridades talibanas en Afganistán generó controversia por sus implicancias sobre la identidad de las mujeres. En la provincia de Balj, al norte del país, funcionarios públicos y trabajadores de la salud recibieron la instrucción de reemplazar los nombres propios femeninos por la palabra ‘Bibi’ en documentos oficiales y registros médicos.
La directriz incluye historiales clínicos, recetas y otros archivos institucionales, lo que implica que las mujeres podrían dejar de ser identificadas por sus nombres y apellidos en distintos trámites y ámbitos vinculados con la administración pública y la atención sanitaria. La medida volvió a poner en discusión las restricciones que enfrentan las afganas desde el retorno de los talibanes al poder, en agosto de 2021.
Qué significa "Bibi" y por qué los talibanes quieren reemplazar los nombres de las mujeres
‘Bibi’ es una expresión tradicional utilizada en Afganistán como una forma respetuosa de dirigirse a las mujeres. El término puede asociarse con significados como ‘abuela’ o ‘anciana’, aunque también funciona como una denominación honorífica en determinados contextos culturales.
En sectores conservadores de la sociedad afgana, mencionar públicamente el nombre de una mujer puede ser considerado una conducta inapropiada o una falta de respeto hacia el honor familiar, especialmente hacia su esposo o sus hijos. Estas prácticas se vinculan con tradiciones que restringen la exposición pública de la identidad femenina.
Sin embargo, la controversia se intensificó porque la palabra no sería utilizada simplemente como un tratamiento de cortesía, sino como una identificación obligatoria para reemplazar los nombres propios en documentos institucionales.
La instrucción en Balj fue conocida a partir de una investigación del medio afgano Zan Times y del diario británico The Guardian, cuyos reportes también fueron difundidos por El País.
Qué consecuencias puede tener la medida en los registros médicos
Uno de los principales cuestionamientos a la disposición está relacionado con las posibles consecuencias en el sistema sanitario. La utilización de una misma denominación para identificar a distintas pacientes podría generar dificultades para distinguir a las mujeres en sus historiales clínicos, recetas y otros documentos vinculados con los tratamientos.
La activista afgana Lalah Osmany, residente en Alemania, cuestionó esta práctica en declaraciones recogidas por El País. Según los testimonios difundidos, también se denunciaron situaciones en las que las mujeres son identificadas mediante expresiones despectivas vinculadas con animales.
Osmany considera que la sustitución de los nombres propios por términos genéricos o degradantes constituye una forma de deshumanización, que limita el reconocimiento de la identidad de las mujeres.
La preocupación por los posibles errores en los registros se suma a las restricciones que afectan el acceso de las afganas a la atención sanitaria y a la formación profesional. En diciembre de 2024, las autoridades talibanas prohibieron que las mujeres continuaran sus estudios en institutos médicos, una decisión que impactó en la formación de nuevas profesionales de la salud.
¿La orden de los talibanes alcanza a todo Afganistán?
Hasta el momento, los reportes periodísticos ubican la aplicación de esta instrucción en la provincia de Balj, por lo que no hay confirmación de que la medida se haya extendido oficialmente a todo Afganistán.
La decisión también recupera el debate impulsado por la campaña ‘¿Dónde está mi nombre?’, promovida por Lalah Osmany en 2017, que buscaba que las mujeres afganas fueran reconocidas por sus nombres propios en documentos oficiales.
En septiembre de 2020, el Gobierno afgano de entonces habilitó la posibilidad de incluir voluntariamente los nombres de las madres en los certificados de nacimiento de sus hijos, en un avance hacia el reconocimiento de la identidad femenina.
Sin embargo, el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021 marcó un retroceso en distintos derechos de las mujeres, con restricciones en el acceso a la educación, el empleo y la participación en espacios públicos.
La nueva disposición conocida en Balj vuelve a poner en el centro de la discusión el reconocimiento de la identidad femenina, la autonomía de las mujeres y el derecho a ser identificadas por sus nombres propios.