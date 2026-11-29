Terremoto en California: el dramático aterrizaje de un avión en Los Ángeles mientras se sacudía el aeropuerto
Un sismo de magnitud 5 sacudió el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles mientras un avión de Delta Air Lines aterrizaba. El momento quedó registrado en una transmisión en vivo y también se reportaron daños en sectores de las terminales.
Resumen para apurados
- Un avión de Delta aterrizó este sábado en el aeropuerto de Los Ángeles en pleno terremoto de magnitud 5, que sacudió la terminal y causó alarma sin dejar heridos.
- El sismo ocurrió frente a Manhattan Beach. El temblor desprendió cielorrasos y vidrios en la terminal, mientras la torre de control desvió otro vuelo de forma preventiva.
- Las inspecciones descartaron daños estructurales y la actividad continuó, aunque las réplicas mantienen en alerta preventiva a los servicios del sur de California.
Un terremoto de magnitud 5 sacudió el sur de California, Estados Unidos, este sábado por la mañana, mientras un avión de Delta Air Lines se aproximaba para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El episodio quedó registrado en una transmisión en vivo que mostró las sacudidas de la cámara durante el descenso de la aeronave.
Las imágenes fueron difundidas por Airline Videos Live, un canal especializado en aviación que monitorea la actividad aeroportuaria. En la grabación se observa cómo el equipo comienza a vibrar con intensidad mientras el avión se acerca a la pista. El movimiento también quedó reflejado en las comunicaciones entre los pilotos y la torre de control.
“Estamos teniendo un fuerte terremoto”, advirtió uno de los controladores aéreos durante la transmisión.
Cómo fue el aterrizaje del avión de Delta Air Lines durante el terremoto
La aeronave involucrada en el episodio era un Airbus A319 de Delta Air Lines que había partido desde Kansas City, Missouri, con destino a Los Ángeles.
En el video difundido en las redes sociales se observa cómo el avión completó su aterrizaje mientras la cámara registraba las sacudidas provocadas por el movimiento sísmico. Pese a la situación, la aeronave tocó tierra y continuó su desplazamiento por la pista.
Otro vuelo de la compañía también se vio afectado por el terremoto. El vuelo 1972 de Delta Air Lines debió interrumpir su aproximación por una indicación de la torre de control. La aeronave volvió a ascender y, aproximadamente media hora después, logró aterrizar sin inconvenientes.
Qué daños provocó el terremoto en el aeropuerto de Los Ángeles
El sismo también generó momentos de tensión entre las personas que se encontraban dentro de las terminales del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
Un equipo periodístico de Fox News registró la caída de vidrios en las proximidades de uno de los sectores de control de seguridad. Además, se reportaron desprendimientos de paneles del cielorraso en las instalaciones aeroportuarias.
Tras el movimiento, las autoridades desplegaron un operativo de inspección para evaluar las condiciones de las instalaciones y descartar posibles daños en las pistas. No se reportaron heridos ni afectaciones estructurales de gravedad.
Dónde fue el epicentro del terremoto en California
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto tuvo una magnitud de 5 y su epicentro se ubicó frente a las costas de Manhattan Beach, a unos 12 kilómetros de profundidad.
Luego del movimiento principal, se registraron varias réplicas que mantuvieron en alerta a los habitantes del sur de California. Algunas de esas sacudidas también fueron captadas por las cámaras utilizadas para monitorear la actividad aérea en el aeropuerto.