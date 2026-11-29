Un terremoto de magnitud 5 sacudió el sur de California, Estados Unidos, este sábado por la mañana, mientras un avión de Delta Air Lines se aproximaba para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El episodio quedó registrado en una transmisión en vivo que mostró las sacudidas de la cámara durante el descenso de la aeronave.