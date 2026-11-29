Resumen para apurados
- Franco Colapinto disputará el GP de Qatar de Fórmula 1 del 27 al 29 de noviembre en Lusail, buscando sumar puntos en la penúltima fecha del campeonato 2026.
- El piloto de Alpine llega tras lograr su mejor resultado del año al ser sexto en Las Vegas, sumando 35 puntos globales en un trazado qatarí donde aún no logró puntuar.
- La competencia representa una oportunidad clave para consolidar el rendimiento de Alpine y cerrar la temporada entre los diez mejores antes de la última carrera del año.
A Franco Colapinto le espera un domingo de batalla en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine largará desde el decimocuarto puesto en el circuito de Lusail, a solo cuatro lugares de la zona puntuable, y su objetivo será ganar terreno para repetir la remontada que lo llevó a sumar en Las Vegas.
La carrera se disputa dsde las 13 y se presenta como un desafío exigente para el pilarense, que deberá administrar los neumáticos y aprovechar las oportunidades que se presenten en una pista conocida por su alta exigencia física y técnica.
Con el antecedente reciente de su buena actuación en el trazado callejero de Nevada, Colapinto intentará escalar posiciones desde el arranque para acercarse al top 10 y pelear por los puntos.
El Gran Premio de Qatar será la tercera experiencia del argentino en el circuito de Lusail, donde todavía no logró sumar puntos. En 2024, cuando competía para Williams, debió abandonar en la primera curva después de quedar involucrado en un accidente entre Nico Hülkenberg y Esteban Ocon. Un año después, ya como piloto de Alpine, terminó en el decimocuarto lugar.
¿Dónde ver el GP de Qatar de Fórmula 1?
El Gran Premio de Qatar se podrá seguir en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium, que transmitirán las prácticas libres, la clasificación y la carrera.